طرح «روشنا» در مدارس استان زنجان برگزار می شود

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح «روشنا» در ۲۹ مدرسه استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این طرح تلاش میشود با اجرای فعالیتهای قرآنی و دینی در بین دانش آموزان رفتار قرآنی و مذهبی در بین این گروه توسعه یابد، خوشبختانه این طرح در استان زنجان به خوبی برگزار میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: باید ترویج معارف قرآنی در بین دانش آموزان تقویت شود و یکی از وظایف و برنامههای مهم آموزشوپرورش ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس است.
تمجیدی ابراز کرد: معلمان پرورشی باید در پرورش دانش آموزان با تربیت قرآنی تلاش کنند. اگر دانش آموزان در مدارس ایمان قوی داشته باشند در آینده کمتر دچار انحراف میشوند.
وی حوزه علمیه را متولی تأمین نیروی انسانی روحانی در این طرح معرفی کرد و گفت: طلبههای خانم و آقا، آشنا به اصول روانشناسی از سوی حوزه علمیه برای اجرای این طرح با آموزشوپرورش همکاری میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به اجرای «طرح امین» در مدارس استان زنجان، تصریح کرد: تحت پوشش قرار دادن مدارس حاشیه شهر و روستاها در طرح «امین» در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، از برنامههای امسال آموزش و پرورش است و توجه به مسائل دینی باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
تمجیدی گفت: این اداره برای ارتقای باورهای دینی دانش آموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی، طرحهای قرآنی را با قوت برگزار میکند و بر فعالیتهای قرآنی تأکید زیادی دارد.
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