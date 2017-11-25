اقتدار وامنیت ایران اسلامی در اوج است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی جمعه شب در یادواره شهیده فاطمه نیک معروف به ام‌الشهدا که با حضور خانواده شهید مدافع حرم محسن حججی در جزیره هرمز برگزار شد، با بیان اینکه سه عنصر وجود امام راحل به عنوان رهبر، مردم به عنوان پیروان و مکتب اسلام به عنوان ایدئولوژی در پیروزی انقلاب اسلامی موثر بود، اظهار داشت: حرکت بزرگ انقلاب اسلامی با مزین شدن به خون شهدای فداکار به ثمر نشست.

وی ادامه داد: دشمن پس از انقلاب به سراغ دیگر توطئه‌ها رفت و به دنبال ایجاد جنگ میان قومیت‌ها بود و با ناامید شدن از این حرکت به سراغ تحریک صدام رفتند و هشت سال جنگ را به ملت ایران تحمیل کردند.

استاندار هرمزگان افزود: مردم ایران با معرفت الهی و با پیروی از امام راحل که متکی به ارزش‌های الهی بود در دفاع مقدس به برکت خون شهدا پیروز شدند.

همتی با بیان اینکه دشمن در ادامه وارد بحث تحریم جمهوری اسلامی ایران شد، تصریح کرد: دشمنان سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ را بر ملت ایران بستند و ایران‌هراسی به راه انداختند و همزمان گروه‌های تکفیری را ایجاد کردند که با لطف خداوند متعال و هدایت‌های مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی این توطئه‌های دشمنان نیز خنثی شد و ملت ما سختی‌های تحریم ناجوانمردانه را تحمل کرد اما خم به ابرو نیاورد.

وی گفت: جدیدترین نمونه از ذلت و شکست دشمن، پاک شدن کشورهای عراق و سوریه از گروه تروریستی تکفیری داعش بود که با حضور گروه‌های مردمی و استفاده از الگوی جمهوری اسلامی ایران و حضور فرزندان فداکار این ملت رقم خورد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: دشمنان ما بدانند که این ملت هنوز در صحنه هستند و روز به روز جوانه می‌زنند و نسل جدید ما استقامت و فداکاری بیشتری با الگوگیری از مکتب امام حسین(ع) دارد و تا زمانی که این ملت توجه و هوشیاری و فداکاری دارد این انقلاب به لطف خداوند محفوظ است و ملت پیشرفت را تجربه می‌کند.

همتی با تاکید بر اینکه امروز اقتدار و امنیت ایران اسلامی در سایه تلاش نیروهای مسلح و فداکاری جوانان ما در اوج است، بیان داشت: در همین آب‌های خلیج فارس از موضع قدرت و عظمت در مقابل دشمن ایستاده‌ایم و دشمن جرات نمی‌کند حتی یک وجب به آب‌های ایران ورود کند و امنیتی که امروز داریم در سایه فداکاری خانواده معظم شهدا و ایثارگران و به خصوص شهدای مدافع حرم بوده است.

وی اضافه کرد: جزیره هرمز 37 شهید تقدیم انقلاب کرده است و اگر دشمن بخواهد شیطنت کند در همین جزیره هرمز به دست جوانان این منطقه خوار و ذلیل خواهد شد.