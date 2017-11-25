علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۲۲ اثر از محصولات صنایع دستی استان همدان در رشته های مختلف برای شرکت در چهارمین برنامه داوری نشان ملی مرغوبیت کالای صنایع دستی، تحویل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شده است.

وی گفت: در مرحله داوری استانی که در شهریورماه سال جاری در محل معاونت صنایع دستی استان همدان و با حضور نماینده سازمان و داوران استان برگزار شد، از تعداد ۱۰۰ اثر ارائه شده، ۲۶ اثر امتیاز لازم برای دریافت نشان ملی را کسب کردند.

مالمیر افزود: با توجه به سهمیه تخصیص یافته به استان، تعداد ۲۲ اثر جواز شرکت در مرحله داوری کشوری را دریافت کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: مرحله نهایی داوری، توسط داوران کشوری و در اواخر آذرماه سال جاری انجام خواهد شد و آثار ارائه شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: طی سه برنامه گذشته داوری نشان ملی، تعداد ۷۷ اثر صنایع دستی استان همدان در رشته های تراش سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی، حکاکی سنگ، سفالگری، نقاشی روی سفال، ساخت سازهای سنتی، معرق چوب، معرق، منبت، نازک کاری چوب، سراجی سنتی، رودوزی سنتی، مصنوعات فلزی، زیورآلات سنتی و تذهیب موفق به دریافت این نشان شده اند.