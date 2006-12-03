به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین فیلم بلند سینمایی میرکریمی مضمونی اجتماعی دارد و در مرحله انتخاب نهایی بازیگران است. تا به حال حضور محمد آلادپوش فیلمبردار، جواد نوروزبیگی مدیر تولید و مجری طرح، محسن شاه ابراهیمی طراح صحنه و لباس، مهران ملکوتی صدابردار و شادمهر راستین فیلمنامه نویس مشترک در پروژه قطعی شده است.

"به همین سادگی" درباره زندگی مرد جوانی به نام امیر است. فردا برای امیر روز مهمی است. او در یک مسابقه بین المللی معماری شرکت کرده و باید در رقابت با شرکت های خارجی موفق شود. همسر او طاهره دنبال آن است که محیطی آرام در خانه برایش ایجاد کند. اما به خاطر سفر دخترشان و مجلس عروسی که در همسایگی آنها جریان دارد، با مشکلات زیادی رو به رو است.