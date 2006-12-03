80 درصد داروهای انرژی زا در بازار آزاد تقلبی است

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که متولی معین و ضوابط خاصی بر ورود و توزیع داروهایی مانند داروهای انرژی زا برای بدنسازی و تقویت جنسی به شکل قرص و آمپول وجود ندارد به همین دلیل سوداگران و فرصت طلبان از این وضعیت سوء استفاده کرده و با عرضه داروهای تقلبی با جان افراد جامعه بازی می کنند.

وی به جوانان توصیه کرد: جوانان باید بدانند انرژی که به وسیله آمپول و یا قرص ایجاد شود و اندامی که به وسیله اینگونه مواد شکل گیرد چنانچه در چارچوب های مجاز نباشد ، قابل دوام نبوده و موجب بروز بیماریهای جسمی ، عصبی و روحی می شود.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: مصرف داروهای قلابی موجب از کار افتادن کلیه ، کبد و در برخی موارد مرگ می شود بنابراین رسانه های گروهی و مسئولان وظیفه دارند اطلاع رسانی شفافی در این زمینه داشته باشند.

ابهری گفت: همچنین نیروهای امنیتی و انتظامی نیز باید حداکثر توان خود را برای مقابله با این بازیگران مرگ انجام دهند و متولیان امور نیز باید به فکر ساماندهی بازار دارو باشند.