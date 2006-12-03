هیچ خودرو فرسوده ای تا سال 90 در کشور نخواهیم داشت

مهندس رضا فاطمی امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آماری که از سوی نیروی انتظامی مطابق با شماره گذاری خودروها در کشور به این ستاد اعلام شده ، 2 میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو فرسوده از نوع سواری ، وانت بار و تاکسی در کشور موجود است که طی این طرح از رده خارج شده و در صورتی که تعللی از سوی مردم برای اجرای این طرح صورت گیرد، از اول فروردین سال 90 از تردد این خودروها در کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی در رابطه با خروج دیگر خودروهای فرسوده در کشور یادآور شد: از رده خارج کردن کامیون ها ، اتوبوس ها ، مینی بوس ها و موتورسیکلت های فرسوده بر عهده محیط زیست و وزارت راه و ترابری است و هر یک از این سازمان ها مطابق برنامه های خود به طور مستقل عمل کرده و بودجه جداگانه ای برای اجرای این طرح ها دارند.

مجری طرح خروج خودروهای فرسوده در ستاد تبصره 13 با اشاره به پیشرفت قابل قبول اجرای این طرح در کشور گفت: تا کنون 50 هزار متقاضی به بانک های عامل معرفی و از سوی بانک های عامل برای پرداخت وام خرید خودروی نو و دوگانه سوز برای این افراد اقدام شده است.