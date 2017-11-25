پیام وزیرآموزش و پرورش به مناسبت چهل و هفتمین جشنواره‌ فیلم رشد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام سید محمد بطحایی به شرح زیر است:
به نام خالق زیباییها
چهل و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی رشد در حالی برگزار میشود که چهره مصمم و نورانی شهید حججی که از قاب شیشهای رسانهها به جهان مخابره شده و هنوز در پرده اندیشه و خاطر مردم شریف ایران و آزادگان جهان تجلی دارد. این حادثه معنوی، افزون بر پیام آگاهیبخش و آزادیخواهانهاش، بار دیگر قدرت رسانه به ویژه رسانههای تصویری و فیلم را به رخ جهانیان کشیده است.
از سویی دیگر برگزاری این دوره از جشنواره در شهر مقدس مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگ اسلامی، گویای آن است که جشنواره بینالمللی فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی رشد، فرصتی بیبدیل برای آموزش و پرورش و دستاندرکاران فراهم آورده است تا در مسیر ایجاد زمینه برای تبادل فرهنگ اسلامی گامهایی مؤثرتر بردارد و با مشارکت همهجانبه فیلمسازان و هنرمندان پیشکسوت و جوان و همکاری همه دستاندرکاران و فعالان این حوزه آثار فاخر و برتر جشنواره را به شایستگی به مخاطبان و علاقهمندان معرفی نماید.
بدون شک ابزار تأثیرگذار فیلم و هنر سینما به عنوان وسیلهای مؤثردر خدمت آموزش و رسانهای پویا در مسیر تربیت و تعلیم نسل آیندهساز ایران اسلامی که در اسناد تحولی ازجمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تأکید قرارگرفته است، نیازمند ایجاد فرصتها و زمینههایی است که بر عهده جشنواره فیلم رشد قرار دارد، جشنوارهای که از دیرباز موردتوجه طیف گستردهای از هنرمندان و کارشناسان زبده و نخبه علمی و فرهنگی داخلی و بینالمللی بوده و بسیاری از برگزیدگان آن به سرمایههای ارزشمند هنری جامعه تبدیلشده و در مسیر تولید آثار هنری، آموزشی و تربیتی خوش درخشیدهاند.
از خداوند متعال سربلندی و سعادت جامعه معظم فرهنگیان و دانش آموزان ایران اسلامی و هنرمندان متعهد و مسؤول را خواستارم.
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