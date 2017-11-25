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۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

سردار کارگر:

۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور افتتاح می شود

۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور افتتاح می شود

شیراز _ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: دهه فجر ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود که باید استان فارس نیز فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر صبح شنبه در شورای هماهنگی حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد:برای راه اندازی مرکز فرهنگی دفاع مقدس در فارس خیلی دیر شده در حالیکه جایگاه فارس بالا است.

وی ادامه داد: در دهه فجر قرار است ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور افتتاح خواهد شد که با هماهنگی های انجام شده با حضور رئیس جمهور خواهد بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس یادآور شد: استانداران فارس هم کمک کرده اند اما امیدوارم مشکلات این مرکز فرهنگی انجام شود و انتظار دارم استاندار در این راستا مدیریت کند.

سردار کارگر ادامه داد: تا به امروز هرمقدار شده کمک کرده ایم که مرکز فرهنگی راه اندازی شود، این کار مربوط به فارس است و باید حرکت کنیم که نسل پنجمی ها نیز آن را مد نظر قرار دهند.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس به تمامی جناح ها و گروه ها و به همه تعلق دارد زیرا پیروز اصلی دفاع مقدس مردم بودند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد: مردم از شهید و دفاع خسته نشدند و امروز ما شاهد علاقه مردم به خصوص جوانان به دفاع مقدس هستیم که نمونه آن استقبال از راهیان نور است.

کد مطلب 4154145

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