۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر صبح شنبه در شورای هماهنگی حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد:برای راه اندازی مرکز فرهنگی دفاع مقدس در فارس خیلی دیر شده در حالیکه جایگاه فارس بالا است.

وی ادامه داد: در دهه فجر قرار است ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور افتتاح خواهد شد که با هماهنگی های انجام شده با حضور رئیس جمهور خواهد بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس یادآور شد: استانداران فارس هم کمک کرده اند اما امیدوارم مشکلات این مرکز فرهنگی انجام شود و انتظار دارم استاندار در این راستا مدیریت کند.

سردار کارگر ادامه داد: تا به امروز هرمقدار شده کمک کرده ایم که مرکز فرهنگی راه اندازی شود، این کار مربوط به فارس است و باید حرکت کنیم که نسل پنجمی ها نیز آن را مد نظر قرار دهند.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس به تمامی جناح ها و گروه ها و به همه تعلق دارد زیرا پیروز اصلی دفاع مقدس مردم بودند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد: مردم از شهید و دفاع خسته نشدند و امروز ما شاهد علاقه مردم به خصوص جوانان به دفاع مقدس هستیم که نمونه آن استقبال از راهیان نور است.