پیروزی بر ژاپن به یادماندنی بود/ تیم عراق آینده درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نودهی صبح شنبه پس از کسب نخستین برد آسیایی تیم کبدی مردان عراق در مقابل تیم ژاپن در مسابقات کبدی قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما بازی را خوب شروع کردیم اما به دلیل آنکه بازیکنان ما با قوانین جدید مسابقات آشنایی نداشتند به علت اشتباهات فنی امتیازاتی را به تیم حریف دادیم اما موفق شدیم نتیجه را برگردانیم.

نودهی با بیان اینکه این پیروزی به یادماندنی بوده است، افزود: ما روز گذشته در مقابل تیم های مدعی هند و پاکستان بازی قابل قبولی ارائه کردیم و روند رو به رشدی در پیش گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: در بازی امروز هم روند خوبمان را تداوم بخشیدیم و با حمایت تماشاگران که ما را تشویق می کردند توانستیم اولین برد آسیایی در بزرگسالان را کسب کنیم.

سرمربی ایرانی تیم کبدی عراق در مورد تیم ژاپن بیان کرد: برخی بازیکنان تیم ژاپن همبازی من بوده اند و از تجربه بالایی برخوردار هستند اما مدت کمی از تشکیل تیم عراق می گذرد.

نودهی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش اظهار کرد: ایران، پاکستان و هند مدعیان قهرمانی هستند که در مقابل دو تیم از این سه تیم محک خوردیم و آینده درخشانی خواهیم داشت.

لازم به ذکر است، تیم کبدی مردان عراق امروز مقابل تیم ژاپن به پیروزی رسید. بازیکنان این تیم پس از کسب نخستین پیروزی آسیایی به جشن و پایکوبی در سالن پرداختند.

دهمین دوره مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا و پنجمین دوره مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.