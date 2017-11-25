به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در همایش بررسی ایمنی راه ها در مجمع جهانی راه (پیارک) با بیان اینکه در موقعیت سختی قرار داریم و تعداد زیادی از هموطنان ما در فاجعه زلزله اخیر، مصیبت زده هستند و جان و روان مردم ایران متوجه آنهاست، گفت: موضوع ایمنی راه ها یک بحث جهانی است و در تمام دنیا مطرح است. سالانه در دنیا ۱.۳ میلیون نفر کشته و بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در سال در اثر سوانح رانندگی مجروح می شوند که رقم کوچکی نیست و نباید به سادگی از کنار آن عبور کنیم. به همین دلیل است که سازمان ملل ۱۰ سال آتی را دهه اقدام نام نهاده است.

وی افزود: در کشور ما در زمان مناسبی که موضوع کاهش سوانح رانندگی و تلفات جاده ای توجه شد و نقشه راه افزایش ایمنی راه ها در کمیسیون ایمنی راه ها به تصویب رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این نقشه راه در ۵ محور راهبردی شامل جاده ایمن، خودرو ایمن، اعمال قانون، اقدامات ایمنی و راهداری ایمن را شامل می شود که این ۵ راهبرد اساسی در سیاست های عملیاتی شامل ۸۰۰ اقدام عملی تنظیم و تدوین شده است.

آخوندی با تأکید بر اینکه در هر یک از این ۵ محور راهبردی ایمنی راه ها باید به صورت ساختاری ورود کرد، اظهار داشت: اگر در ساختارهای حمل و نقل جاده ای ایران تجدیدنظر نکنیم موفقیت ما در ایمنی راه ها محدود خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدیریت سنتی جاده ها به شیوه ای که در سالهای ابتدای انقلاب و زمانی که تنها ۵۰ هزار کیلومتر جاده و دو میلیون دستگاه خودرو داشتیم، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵۰ هزار کیلومتر و بیش از ۲۰ میلیون خودرو داریم که باید با تغییر مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند، سطح ایمنی جاده ها را ارتقاء بخشیم.

وی مدیریت هوشمند جاده را شامل همه اقدامات اعم از مدیریت سیستم، نصب تجهیزات، نصب دوربین، سامانه MIM، سامانه های یکپارچه امدادی و غیره دانست و گفت: دستیابی به این اقدامات، فرآیندهای بزرگتری همچون ارتقای دانش فنی کاربران سامانه ها، سرمایه گذاری کلان ریالی، آموزش کادر و سطح هماهنگی ها می شود.

آخوندی در ادامه با اشاره به افزوده شدن سالانه ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو به مجموعه خودروهای فعال در کشور یادآور شد: در بحث ایمنی راه ها علاوه بر اقدامات مذکور باید موضوع امداد و نجات را نیز ارتقاء داده و به سیستم امداد یکپارچه برسیم. در حال حاضر علیرغم وجود نیروهای ورزیده امدادی اما به دلیل نبود سیستم یکپارچه امداد میان پلیس راهور، هلال احمر، بهداشت و درمان، راهداری و امداد خودرو میزان موفقیت ها در سطح مطلوب نیست.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه اجرای این تحولات ساختاری اجماع ملی، راهبری ملی و پشتیبانی ملی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: رسیدن به این اجماع کار یک دستگاه و یا دولت نیست باید نظام به این اجماع برسد و هماهنگی ها در بالاترین سطوح اجرا شود که امیدواریم با تکرار گفتگوهای انجام شده در این زمینه در سطح کمیسیون راه ها، مجلس شورای اسلامی و رسانه ملی، موضوع ایمنی راه ها به یک مسئله ملی منجر شود.

دو راهکار ایمن سازی جاده‌ها/افزایش حمل و نقل ریلی؛ کاهش حمل و نقل شخصی

وی با تأکید بر اینکه حمل و نقل شخصی جاده ای در ایران به شدت فزاینده است، افزود:نیاز به دو اقدام داریم، یکی افزایش سهم حمل نقل ریلی در برابر جاده ای و دوم انتقال حمل و نقل شخصی به عمومی. ایمنی در بستر حمل و نقل عمومی تحقق خواهد یافت.

آخوندی ادامه داد: آیا تصور می کنید که همچنان می توانیم بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل بار را در جاده ها داشته باشیم، تعداد خودروها نیز به ۳۰ میلیون دستگاه برسد اما باز هم ایمنی در جاده داشته باشیم؟

به گفته وزیر راه و شهرسازی اگر به این سمت برویم که ریل ۲۰ درصد جابجایی مسافر و ۳۰ درصد جابجایی بار را برعهده بگیرد نیازمند سرمایه گذاری ۲۸ میلیارد دلاری در صنعت ریلی هستیم که یک تصمیم بزرگ است و رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست های ابلاغی نظام به موضوع توسعه حمل و نقل ریلی توجه ویژه داشتند.

وی از دیگر موارد منجر به ارتقای ایمنی راه ها را یکپارچه شدن حمل و نقل همگانی درون و برون شهری عنوان و اظهار داشت: در حال حاضر در ایران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر سفر در سال انجام می شود که ۷۰۰ میلیون نفر سفر آن مربوط به حمل و نقل حومه ای است. یعنی مردمی که صبح وارد کلان شهرها می شوند و عصرها به شهرهای خود باز می گردند.

آخوندی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران روزانه ۲.۵ میلیون سفر حومه ای انجام می شود. از سوی دیگر ۳۰ درصد تلفات جاده ای در ۳۰ کیلومتری ابتدایی جاده ها واقع می شوند. بنابراین اگر حمل و نقل حومه ای را با این حجم از تصادفات و سوانح، تقارن بدهیم، اهمیت توسعه حمل و نقل حومه ای آشکار می شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: روزانه این ۲.۵ میلیون نفر از طریق ۵۵۰ هزار وسیله نقلیه شهری وارد تهران می شوند و عصرها از پایتخت خارج می شوند. اهمیت ایمنی سفر این تعداد مسافر فارغ از اهمیت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی مطرح می شود که با افزودن اینها، اهمیت موضوع دوچندان می شود. بنابراین چاره ای جز اینکه تردد عمومی به سمت ریل منتقل شود، نداریم.

وی افزود: حمل و نقل عمومی با قیمت تمام شده سفر در ایران ارتباط ویژه ای دارد از آنجایی که هزینه سفر با خودرو شخصی از تهران تا کرج مقرون به صرفه تر از تردد با ریل است، به سختی می توان این جمعیت را به حمل و نقل ریلی منتقل کرد. تا زمانی که کشور ما دومین کشور ارزان سوخت دنیا باشد حمل و نقل عمومی مزیت چندانی ندارد.

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه کامیون در ایران داریم که ۲۰ سال است در نوسازی این ناوگان موفق نبوده ایم. دلیلش این است که وقتی می توان با سوخت ارزان که ۱۰ درصد قیمت جهانی سوخت خودروهای سنگین است در جاده های کشور تردد داشت دیگر دلیلی برای تغییر خودروی پرمصرف و نوسازی ناوگان وجود ندارد به خصوص اینکه ۲۰ درصد این تعداد کامیون ها در وضعیت بسیار فرسوده قرار دارند.