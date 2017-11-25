مسابقات قرآن، عترت و نماز در مدارس کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، حجت الله نریمانی از ارسال شیوه نامه برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در مدارس استان خبر داد و گفت: این مسابقات برابر کتاب ندای رحمت برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ، مفاهیم و تفسیر، مداحی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و اذان، احکام و انشای نماز برگزار می شود.

نریمانی با بیان اینکه دانش آموزان می توانند در یکی از رشته های قرائت به شیوه تحقیق و یا قرائت به شیوه ترتیل شرکت کنند، افزود: همچنین شرکت کنندگان در رشته حفظ می توانند در یکی از رشته های حفظ عمومی یا حفظ ویژه شامل : حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء ترتیبی، ۲۰ جزء ترتیبی و حفظ کل قرآن رقابت نمایند.

وی مفاهیم و تفسیر، مداحی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و اذان، احکام و انشای نماز را از دیگر رشته های این دوره از مسابقات ذکر کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد : بر اساس مصوبات ستاد برنامه ریزی مسابقات وزارت، کلیه مسابقات دوره ابتدایی تا سطح منطقه یا شهرستان، دوره متوسطه اول به استثنای مسابقه حفظ ویژه، قرائت ترتیل و قرائت تحقیق تا سطح استان و در دوره متوسطه دوم تا سطح کشوری برگزار می شود.

حجت الله نریمانی اظهارداشت: در مسابقات حفظ ویژه( ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم) دانش آموزان باید در سامانه طرح نور ثبت نام نموده و بر اساس دستورالعمل طرح ملی حفظ در آزمون های مربوطه شرکت نموده و امتیاز آنان در سامانه طرح نور ثبت گردد و شرکت کنندگانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز را کسب کنند به مرحله استانی دعوت شده و پس از برگزاری مرحله استانی، نفرات اول هر دوره تحصیلی در هر سطح و به تفکیک جنسیت در مرحله کشوری حضور خواهند یافت.

وی افزود: در مراحل آموزشگاهی و شهرستان، این رشته فقط به صورت آزمون و ثبت نمرات در سامانه برگزار شده و نفرات راه یافته به مرحله استانی توسط ادارات قرآن، عترت و نماز استان ها انتخاب و جهت شرکت در مرحله استانی دعوت خواهند شد.

نریمانی عنوان کرد: دانش آموزان می توانند به سایت نور به نشانی www.quran.medu.ir مراجعه و ثبت نام کنند.