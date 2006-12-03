اختصاص سبد غذایی 70 هزار تومانی به کودکان محروم در کشور

پرویز زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص تغذیه کودکان زیر 6 سال در نقاط محروم کشور افزود: سازمان بهزیستی چندین سال است که به منظور کمک به رفع مشکلات سوء تغذیه کودکان ، اقداماتی انجام می دهد که غالبا این کمک ها به صورت سبدهای غذایی طراحی شده است.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته ارزش سبد غذایی کودکان زیر6 سال ، 23 هزار و 800 تومان بود که این مبلغ در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این طرح 23 هزار کودک زیر 6 سال تحت پوشش تغذیه سالم قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درخصوص اعتبار توانمندسازی زنان تاکید کرد: 6 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتباری است که در سال جاری برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در نظر گرفته شده و در حال حاضر توافقنامه آن امضا شده و بزودی به استان ها ابلاغ می شود.

زارعی اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار در سال جاری تعداد بسیار زیادی از زنان سرپرست خانوار توانمند خواهند شد.