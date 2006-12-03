مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها به خدمت سربازی فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان وظیفه عمومی ناجا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولا فارغ التحصیل دوره های کاردانی ، کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه پزشکی که برگه اعزام به خدمت از مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات(مرکز رایانه) سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ های اول و دوم دی 1385 را دریافت داشته اند ، برای اعزام به خدمت سربازی مراجعه نمایند.

بنابراین گزارش ، تمامی مشمولان فارغ التحصیل ساکن تهران بزرگ در مقاطع مختلف تحصیلی از فوق دیپلم تا دکترا که زمان اعزام آنان در برگه های اعزام به خدمت صادره از مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان وظیفه عمومی ناجا دی 1385 قید گردیده است. در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 2/10/85 به سازمان وظیفه عمومی ناجا ، معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ واقع در میان سپاه مراجعه و حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

همچنین ، تمامی مشمولان فارغ التحصیل ساکن شهرستان ها در مقاطع مختلف تحصیلی از فوق دیپلم تا دکترا که زمان اعزام آنان در برگه های اعزام به خدمت صادره از مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان وظیفه عمومی ناجا دی 1385 قید گردیده است در ساعت 7 صبح روز شنب مورخ 2/10/1385 به معاونت های وظیفه عمومی استان مربوطه (مرکز استان) مراجعه نمایند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

در این اطلاعیه آمده است: تمامی مشمولان حداقل 15 روز قبل ازموعد اعزام با مراجعه به مراکز بهداشت بایستی واکسن مننژیت را بصورت رایگان تزریق کنند و این موضوع توسط واکسیناتور در برگه اعزام بخدمت آنها و یا در برگه واکسیناسیون که همراه دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر پست دریافت کرده اند درج و ممهور شود.