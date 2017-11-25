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۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

رئیس محیط زیست طبیعی استان همدان خبرداد:

تالاب «آبشینه» همدان پذیرای نوک خنجری‌ها و پلیکان‌ها

تالاب «آبشینه» همدان پذیرای نوک خنجری‌ها و پلیکان‌ها

همدان - رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: تالاب «آبشینه» همدان پذیرای نوک خنجری ها و پلیکان ها است.

رامین رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم پرنده نگری متشکل از اعضای سازمان مردم نهاد حیات سبز سرزمین، روز گذشته موفق به مشاهده گونه های متنوع آبزی و کنار ابزی در تالاب آبشینه همدان شدند.

وی بابیان اینکه برنامه پرنده نگری در تالاب آبشینه همدان به مناسبت روز ملی پرنده نگری برگزار شد، عنوان کرد: در تالاب آبشینه همدان پرندگان کنار آبزی از جمله پلیکان، پرستوی دریایی، نوک خنجری، خوتکا، حواصیل و مرغابی سرسبز همچنین عقاب طلایی مشاهده شد.

رامین رمضانی افزود: برخی گونه ها از جمله نوک خنجری و پلیکان، از گونه های منحصر به فردی هستند که در مسیر مهاجرت، در تالاب آبشینه مستقر شده اند.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: تالاب های همدان در مسیر مهاجرت پرندگان، مامن گونه های متنوع آبزی و کنار آبزی است.

وی اضافه کرد: با سرد شدن هوا، این پرنده ها به عرض های جنوبی تر و گرمتر می روند.

کد مطلب 4154253

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