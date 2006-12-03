نیروهای امنیتی عربستان 136 مظنون مرتبط با القاعده را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، این افراد در جریان رشته عملیاتهای نیروهای امنیتی عربستان در مناطق مختلف این کشور طی سه ماه اخیر دستگیر شده اند.



بر اساس بیانیه صادره از وزارت کشور عربستان، 115 تن از این افراد سعودی و 21 تن دیگر از اتباع خارجی هستند.



این بیانیه افزود : هسته ای که برای اجرای عملیات انتحاری و آدم ربایی و جنایات قتل برنامه ریزی می کرد و متشکل از 31 از جمله 4 تبعه خارجی مقیم عربستان بود در جریان عملیات پیشدستانه در ریاض در 12 سپتامبر دستگیر شدند.



بر اساس این بیانیه ، اعضای این هسته در پی صدور فتاوایی که ربودن بیگناهان و قتل و حمله به مناطق تجاری و بانکها را برای آنها مجاز می شمرد، در آستانه دست زدن به تحرک بودند.



این بیانیه خاطر نشان کرد که 44 سعودی در 26 اکتبر درجریان رشته عملیاتهای همزمان در مناطق ریاض، شرق و القصیم و حائل در شمال عربستان دستگیر شدند.

بیانیه وزارت کشور عربستان تمام افراد دستگیر شده را وابسته به آنچه گروه ضاله و گمراه توصیف کرد، قلمداد کرد . اشاره این وزارتخانه به شاخه محلی شبکه تروریستی القاعده است.



این بیانیه درباره برنامه های این افراد دستگیر شده برای انجام عملیات تروریستی و قتل وغارت در عربستان اشاره کرد و افزود: این افراد مجموعه ای از کمیته های مالی، شرعی و اطلاع رسانی را برای اجرای عملیات در داخل کشور و تسهیل حمل و نقل فعالان به مناطق ناآرام تشکیل دادند. این بیانیه یکی از مناطق نا آرام را به احتمال زیاد عراق عنوان کرده است که جنگجویان سعودی در صفوف برخی گروههای تندرو عراقی دست به انجام عملیات می زنند.



بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی عربستان همچنین 16 فرد مظنون از جمله دو تبعه خارجی را که با عناصر خارجی برای قاچاق افراد با هدف آموزش آنها در خارج و بازگرداندن آنها به عربستان برای انجام عملیات ارتباط داشتند، دستگیر کردند.



این یکی از مهمترین عملیاتی است که مقامهای عربستان از زمان آغاز عملیات برای دستگیری اعضای شبکه القاعده انجام داده اند.



القاعده مسئولیت بسیاری از حملات خونین را در عربستان از می 2003 تا کنون به عهده گرفته است.



عربستان بزرگترین دارنده ذخایرغنی نفتی درجهان است وعلاوه برآن بزرگترین صادر کننده این محصول استراتژیک به شمار می رود؛ این کشور از ماه می 2003 با یک رشته حملات مسلحانه روبروبوده است که عناصر وابسته به شبکه القاعده آن را انجام داده اند که تاکنون به کشته شدن248 تن از جمله 90 غیر نظامی، 42 پلیس و 116 مظنون تحت پیگرد منجر شده است.