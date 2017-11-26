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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

جانشین انتظامی استان همدان:

سارق حرفه‌ای در همدان به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرد

سارق حرفه‌ای در همدان به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرد

همدان - جانشین انتظامی استان همدان گفت: سارق حرفه ای پس از دستگیری به ۱۴ فقره سرقت داخل خودرو و فروش وسایل سرقتی به ۷ نفر خریدار اموال مسروقه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ فرامرز به گذر گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد داخل خودرو در شهرستان همدان این موضوع به صورت جدی در دستور کار کارآکاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان با مطالعه دقیق پرونده ها و استخراج شیوه و شگرد سرقت ها در نهایت با استفاده از شگردهای پلیسی موفق شدند یک نفر از سارقان حرفه ای  و سابقه دار که در این امر فعالیت داشت را طی یک عملیات از پیش تعیین شده دستگیر کنند.

سرهنگ به گذر اظهار داشت: در بازجوئی های اولیه از متهم در خصوص سرقت های مشابه، نامبرده در ابتدا منکر هر گونه سرقتی شد که با تشویق و ترغیب وی به بیان واقعیت در نهایت لب به اعتراف گشود و به ۱۴ فقره سرقت داخل خودرو معترف شد و در ادامه  رسیدگی به پرونده تمام محل های سرقت مورد تائید شکات شناسایی و در این راستا ۷ نفر از خریداران اموال مسروقه نیز دستگیر شدند.

جانشین انتظامی استان همدان اظهارداشت: پس از تکمیل پرونده، متهمان به دادسرا اعزام و از آن طریق با قرار بازداشت مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 4154277

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