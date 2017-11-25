دستگیری سارق موتورسیکلت یک ساعت پس از سرقت در همدان

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با مهر گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در محله سیلو، اکیپی از ماموران کلانتری ۱۴ شهدا به محل اعزام و پس از حضور در محل سرقت به تحقیق و بررسی پرداختند.

وی افزود: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که مالباخته موتورسیکلت را در جلوی درب منزل خود و بدون تجهیزات ضد سرقت پارک کرده که سارق از غفلت وی استفاده و موتورسیکلت را سرقت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: در ادامه شماره پلاک و مشخصات ظاهری موتورسیکلت مسروقه به تمامی گشتهای سطح شهر اعلام و ساعتی بعد گشت انتظامی کلانتری ۱۴ سارق را به همراه موتورسیکلت در محله خضر مشاهده و به تعقیب وی پرداخت و پس از دقایقی موفق به توقیف موتورسیکلت و دستگیری سارق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اعتراف این سارق سابقه دار به سرقت موتورسیکلت گفت: متهم با دستور قضایی روانه زندان شد.

