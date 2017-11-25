سوابق بیمه شدگان در سامانه به تفکیک روز نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست و مطالبه بسیاری از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع از میزان سوابق پرداخت حق بیمه خود و در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و اطلاع رسانی شفاف، امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان مهیا شده است.

بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند.

همواره یکی از دغدغه های بیمه شدگان آگاهی از مجموع سنوات سوابق پرداخت حق بیمه خود بوده است که اخیرا این امکان نیز به سامانه اینترنتی مشاهده سوابق افزوده شده و از این طریق بیمه شدگان می توانند پس از رویت ریز سوابق خود از مجموع سوابق به تفکیک سال ، ماه و روز نیز بهره مند شوند.

بیمه شدگان باید آگاه باشند که ممکن است برخی از سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به سنوات گذشته( سوابق قدیمی ) در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق نمایش داده نشود که می توانند با مراجعه به شعبه ذی ربط یا آخرین شعبه محل بیمه پردازی، نسبت به دریافت، تکمیل و ارائه فرم مربوطه به انضمام مدارک و مستندات لازم و طرح اعتراض، اقدام کنند. بدیهی است مراتب اعتراض بیمه شدگان وفق ضوابط مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت حصول نتیجه، سوابق مورد نظر از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق قابل رویت خواهد بود.