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۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۹:۴۹

دقایقی پیش و در نهاد ریاست جمهوری؛

معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر ترکیه به طور رسمی استقبال کرد

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دقایقی پیش در محل نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پس از اجرای سرود ملی دو کشور، طرفین از گارد احترام بازدید کردند.

لازم به ذکر است، پس از این مراسم دور اول مذاکرات پرویز داوودی با اردوغان آغاز شد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شب گذشته در راس یک هیات بلند پایه برای سفری دو روزه وارد تهران شد .

اردوغان را وزیر انرژی و منابع طبیعی، معاون حزب عدالت و توسعه، رئیس گروه دوستی بین المجالس ایران و ترکیه، قائم مقام نخست وزیر و 5 نماینده مجلس ترکیه همراهی می کنند.

موضوعات مرتبط با جهان اسلام ، تحولات منطقه و روابط دو جانبه از مهمترین موضوعات در گفتگوهای اردوغان با مقامات عالی رتبه کشورمان خواهد بود.

کد مطلب 415433

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