ناشر حرفه ای کتاب سفارشی چاپ نمی کند

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : درایران نمی توان گفت که استاندارد خاصی درارتباط با مسئله تولید کتاب وجود دارد ، البته مطمئنا مبانی شناخته شده ای وجود دارد ، ولی نمی توان آن را به طور واضح برای کشورمان تعریف کرد .

نصرالله حدادی افزود : ناشرحرفه ای به نظرمن کتاب سفارش می دهد ، او با مولفان و مترجمان زیادی در ارتباط است و به آنها کتاب مورد نیازش را سفارش می دهد و البته سفارش چاپ کتاب قبول نمی کند ، به عبارت دیگر خود کتاب تولید می کند و منتظر نمی ماند کتابی را برای چاپ به او بسپارند .

مدیرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درادامه یادآور شد : ناشرحرفه ای نهایت دقت را به خرج می دهد که به آخرین دستاوردهای علمی اشراف داشته باشد و ازآنها درتولید کتاب خود بهره بگیرد ، ناشرحرفه ای ازتکنولوژی های روز دنیا در تولید کتاب استفاده می کند و در قیمتگذاری هم سعی می کند که به خواننده کتاب فشاری وارد نشود .

حدادی یادآورشد : ناشران زیادی را درایران می شناسیم که سعی می کنند این استانداردها را رعایت کنند و البته با توجه به امکاناتی که در داخل کشور داریم بیش از این عرصه برای فعالیت ناشران فراهم نیست .

متاسفانه در زمینه چاپ و صحافی کتاب از دنیای روز مقدار زیادی عقب هستیم و متاسفانه نمی توانیم کتاب با کیفت بالا - مانند آنچه درخارج از کشور اتفاق می افتد - کتاب چاپ کنیم . اگرکسی بخواهد رمانی را روی کاغذ پوست پیازی ( کاغذی با گراماژ پایین) چاپخانه ای نمی توانید پیدا کنید حال اینکه در دنیا بسیاری از آثار را با این کاغذها منتشر می کنند و به اصطلاح چاپخانه داران این کاغذها پشت نمی زند .

حدادی تصریح کرد : چون استقبال از کتاب کم است نمی توان دراین زمینه هم سرمایه گذاری کرد . درایران تکنولوژی تولید کتاب بسیار عقب مانده و ما در این زمینه 25 سال از دنیا عقب هستیم و این باعث کمک کردن به تولید کتاب نمی کند .