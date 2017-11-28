۱۵۰ فیلم برتر تاریخ سینما را با اینفوگرافی حدس بزنید!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید برای پی بردن سریع به موضوع یا محتوای یک فیلم با کمترین هزینه و زمان راهی جز اینفوگرافی یک فیلم نباشد. کتاب «سینما گرافی» اثر متئو کیواسچی و جیان مارکو میلِسی با ترجمه وحید کیان، شما را با اینفوگرافی بسیاری از فیلم‌های مطرح تاریخ سینما روبرو می‌کند.

مخاطب در این اثر به تماشای ۱۵۰ فیلم تاریخ سینما در قالب اینفوگرافی می‌نشیند. این کتاب درباره پیوند سینما و هنر گرافیک است و در آن کتاب شاهد پیوندی جالب از هنر گرافیک و صنعت سینما در قالبی به نام اینفوگرافی هستیم.

کتاب «سینما گرافی» تازه ترین اثرمنتشره از سوی انتشارات «کارگاه فیلم و گرافیک سپاس» است که روانه بازار شده است. این کتاب با ۱۹۶ صفحه و قطع رقعی و جلد شومیز و قیمت ١٩ هزار تومان منتشر شده است.