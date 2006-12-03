امیدواری بوکسورها در سنگین وزن / ناکامی روز نخست جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهراعزامی به دوحه قطر، رقابتهای بوکس پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی عصر روز گذشته در ورزشگاه آسپیر شهر دوحه با شکست ورزشکاران ایرانی آغاز شد. بوکسورهای ایرانی که کسب مدال دراین بازیها را دور از دسترس نمی دیدند با کسب این نتایج کاملا ناامید شدند.

در دیدارهای روز نخست نوروزی در وزن 60ـ کیلوگرم با نتیجه 31 بر 11 برابر حریف تاجیکستانی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. داوران در راند سوم مسابقه طبق قانون به دلیل اختلاف امتیاز از ادامه‌ مسابقه خودداری کردند.

سپهوند دیگر بوکسور کشورمان، در وزن 64ـ کیلوگرم با شکست 25 بر 5 حریف اردنی،‌ به دور بعدی این مسابقات صعود کرد. داوران در راند سوم، همانند مسابقه‌ی نوروزی از ادامه‌ مسابقه خودداری کردند.

عصر دیروز همچنین عمران اکبری در وزن 51کیلوگرم نیز با نتیجه‌ی 33 بر 13 نتیجه را بر حریف فیلیپینی خود واگذار کرد و حذف شد. در وزن 57 کیلوگرم نیز مهرداد حمیدیان با امتیاز 21 بر 7 به حریف سوری باخت و از مسابقات خارج شد.

بوکسورهای ایرانی امسال شرایط خود را بهتر از سالهای گذشته توصیف می کردند و امیدوار به کسب مدالهای رنگارنگ بودند، اما نتایج روز نخست گواه از وضعیتی متفاوت برای آنهاست. البته هنوزفرصت برای این تیم وجود دارد تا در سنگین وزن ناکامی ها روزابتدایی را جبران کند.

بوکسورهای ایرانی طبق برنامه زیر در روزهای آتی به مصاف حریفان می روند:

وزن 48 کیلوگرم : صادق فرجی با بوکسور اهل سوریه

وزن 69 کیلوگرم : محمد ستارپور با بوکسور اهل سریلانکا

وزن 75 کیلوگرم . همایون امیری با بوکسور اهل ازبکستان

وزن 81 کیلوگرم مهدی قربانی با بوکسور اهل کویت

وزن 91 کیلوگرم : علی مظاهری با بوکسور تاجیکستانی وزن

به اضافه 91 کیلوگرم : جاسم دلاوری با بوکسور اهل سوریه

ایرانی ها در 14 دوره گذشته بازیهای آسیایی 35 مدال شامل 4 مدال طلا، 14 نقره و 17 برنز را دررشته بوکس از آن خود کرده اند. بوکسورهای ایرانی بیشترین مدال را در مسابقات تهران با کسب ده مدال برای خود رقم زدند. پس از آن شاهد رکود این رشته ورزشی در کشور بودیم.

رقابتهای بوکس از دومین دوره برگزاری بازیهای آسیایی به جمع دیگر رشته ها پیوسته است و ایرانی ها هفت بار در آن حضور داشتند. تیم بوکس ایران پس از انقلاب سه بار در مسابقات آسیایی شرکت کرده است.

تاریخچه حضور بوکس ایران در بازیهای آسیایی

بوکسورهای ایرانی در سال 1958 در شهر توکیو صاحب 5 گردن آویز نقره و برنز شدند. درسال 1966 در بانکوک درمجموع هشت مدال از آن ایرانی ها شد که تعداد آن به طور مساوی بین دو مدال نقره و برنز تقسیم شد. درسال 1970 مسابقات بانکوک تیم ایران 3 مدال شامل سه نقره و دو برنز را از آن خود کرد.

در سال 1974 درتهران اوج موفقیت های این رشته بود به طوریکه در مجموع 10 مدال از آن ایرانی ها شد، سه مدال آن طلا، دو مدال آن نقره و 5 مدال برنز حاصل تلاش بوکسورهای ایران بود.

در بازیهای آسیایی پکن در سال 1990 ایران دو مدال طلا دیگر را به جمع مدالهایش اضافه کرد دراین سال یک مدال نقره دیگرهم از آن کشورمان شد تا پرونده تیم ایران با سه مدال بسته شود.

در بازیهای 1994 هیروشیما چهار مدال از آن ورزشکاران تیم ایران شد . آخرین مدال طلای ایرانی ها از رشته بوکس در این سال بدست آمد. یک مدال نقره و دو برنز دیگر هم توسط ورزشکاران سنگین وزن ایرانی حاصل شد.

در سال 1998 درشهر بانکوک ایرانی ها رکود فاحشی داشتند به طوریکه تنها صاحب یک نشان نقره و یک نشان برنز شدند.