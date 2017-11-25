احمد علی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هشت ماهه گذشته گذشته تعداد یک هزار و ۱۱ راس بز، یک هزار و ۳۱۰ راس گوسفند، ۱۶۹ راس گاو و گوساله و همچنین چهار نفر شتر به وزن کل ۵۹ هزار ۶۲۲ کیلوگرم کشتار و مورد بازرسی بهداشتی دامپزشکی شهرستان قرار گرفت.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه افزود: طی این بازرسی ها تعداد چهار لاشه حذف و معدوم و همچنین مقدار دو هزار و ۴۶۵ کیلوگرم آلایش خوراکی دام غیر قابل مصرف لاشههای کشتاری حذف شد.
وی تصریح کرد: لازم به ذکر است که نگهداری لاشههای دام پس از کشتار میبایست در مدت لازم درون یخچال با دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری و سپس در حالی که این لاشهها ممهور به مهر دامپزشکی میشود اجازه مصرف و عرضه داده میشود.
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