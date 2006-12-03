میزان مصرف بنزین سوپر 1.5 میلیون لیتر افزایش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : در آبان ماه سال گذشته میزان مصرف بنزین سوپر 979 هزار و 500 لیتر بود که این رقم در آبان ماه سال جاری به دو میلیون و 675 هزار لیتر رسید.

وی افزود : میزان مصرف بنزین معمولی نیز همچنان روند صعودی دارد و در ماه گذشته با مصرف 79 میلیون و یکصد لیتر با افزایش 11 درصدی مواجه شد.

شکوری خاطر نشان کرد : در روند طبیعی مصرف سوخت با افزایش مصرف بنزین سوپر باید میزان استفاده از بنزین معمولی کاهش یابد در حالی که این فرآورده در افزایش میزان مصرف ، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند.

این مسئول یادآور شد : سیر صعودی بنزین سوپر و معمولی در محدوده غرب استان تهران نگران کننده است و امید می رود با استفاده از کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از قاچاق این فرآورده میزان مصرف بنزین به حالت معمولی بازگردد.

رئیس شرکت فرآورده های نفتی میزان استفاده از فرآورده هایی چون نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره را رو به کاهش اعلام کرد و افزود : با وجود کاهش مصرف در این فرآورده ها میزان مصرف هنوز قابل قبول نیست و ارقام باید با شدت بیشتری کاهش یابد.