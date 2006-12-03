عربستان از نفوذ رو به رشد ایران در خاورمیانه نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت : "عربستان سعودی که نگران نفوذ رو به رشد ایران در بین جهان عرب است، آهسته و بی صدا تلاش کرده تا مانع نفوذ این کشور و جلوگیری از به حاشیه کشاندن مسلمانان سنی در مناطق مهم خاورمیانه شود."

بر اساس این گزارش، "تحلیلگران می گویند که رقابت شدید بین این دو قدرت در خاورمیانه، فصل جدیدی را در رابطه نا آرام بین این دو نشان می دهد؛ رابطه ای که طی سالها بین احتیاط و مقابله آشکار نوسان داشته است."

این خبرگزاری غربی به نقل از "ابراهیم بیرام" گزارشگر روزنامه لبنانی النهار نوشت : "حوادث و رویدادها نشان می دهند که دو کشور همچنانکه اختلافات در خارج از مرزهای آنها پایان می یابد، در مقابل هم قرار دارند."

در ادامه این تحلیل آمده است : عربستان به عنوان یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در منطقه، وزن اقتصادی و دیپلماتیک خود را در پشت گروههایی قرار می دهد که در مقابله مستقیم با احزاب مورد حمایت ایران در هر منطقه مهم درگیری از جمله عراق ، لبنان و سرزمینهای اشعغالی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، "عربستان همچنین درباره برنامه هسته ای ایران نیز ابراز نگرانی کرده است. این کشور حتی از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران نگران است و این به علت تهدید احتمالی محیطی و پتانسیل درگیری بین ایران و نظامیان آمریکایی مستقر در کویت ، قطر و بحرین است."

یک مقام سعودی گفته است که ایران پیام داده که می خواهد برای حل درگیریهای منطقه با این کشور همکاری کند. به ادعای این مقام ، اما اقدامات ایران، سعودی ها را در تعامل با این کشور محتاط می کند.

به گزارش مهر، در ادامه تحلیل آسوشیتدپرس آمده است : عربستان سعودی از دولت " فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان حمایت

می کند و همچنین حامی " محمود عباس"(ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.

تحلیلگران سعودی ادعا می کنند که ایران هم اکنون تلاش می کند تا نقش رهبری را که این کشور( عربستان سعودی) در منطقه ایفا کرده، تغییر دهند. اما عربستان سعودی به ایران اجازه نخواهد داد که به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ توسعه پیدا کند.

اما کارشناس دیگری هم گفت که تغییر در سیاست خارجی ایران برای تمرکز بر بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای خاورمیانه به جای اروپا، نگرانی سعودی ها را افزایش داده است.