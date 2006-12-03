فعالیت های بسیج در مناطق محروم به اندازه یک دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، فعالیت های بسیج در مناطق محروم را به انداره یک دولت دانست.

هاشم حجازی فر به ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، افزود: عرصه کار برای دولت به خصوص در مناطق محروم بسیار گسترده است ، در حالی که نیروهای کمی هم در اختیار دولت قرار دارد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر امکان استخدام هم برای دولت وجود ندارد ، اضافه کرد: تنها فعالیت های جهادی و همگانی در مناطق محروم می تواند این کمبودها را به ویژه در نقاط محروم و کم برخوردار کشور جبران کند.

حجازی فر با مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان بسیج سازندگی با همکاری جوانان و بسیجیان در مناطق دور افتاده ای که از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند ، تصریح کرد: سازمان بسیج سازندگی با بهره گیری از توان بالای این جوانان و بسیجیان ، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام داده است.