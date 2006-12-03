ناشر حرفه ای با حذف یارانه های دولتی آسیب نمی بیند

جواد آرین منش درگفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : ناشر حرفه ای به شخصیتی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که از طریق مبادرت به کار نشر، روزگار می گذراند و اصلی ترین فعالیت او همین است .

وی افزود : اگر کسی تنها از طریق کسب و کار کتاب امرار معاش کند او را ناشر حرفه ای می دانیم ، ولی اگر فعالیت در زمینه نشر فعالیت دوم و یا سوم کسی باشد حتی اگر سالی 30 عنوان کتاب هم منتشر کند نمی توان او را ناشر حرفه ای دانست . بر اساس این تعریف بسیاری از سازمان های دولتی و ارگانها که اقدام به تولید کتاب می کنند را نمی توان ناشر حرفه ای دانست .

آرین منش خاطرنشان کرد : درکشورما اکثریت قریب به اتفاق ناشران غیرحرفه ای هستند به طوری که گاهی فعالیت در زمینه نشر کتاب فعالیت دوم و یا سوم انها محسوب می شود . هم اکنون بسیاری از ناشران تنها بر اساس تعریفی که وزارت ارشاد از ناشر فعال تعریف کرده - یعنی باید چهار کتاب در سال چاپ کند - به فعالیت ادامه می دهند و این ارزیابی بسیار غلطی است زیرا ممکن است یک جزوه را هم بتوان به عنوان کتاب جازد و البته هیچ تعریف مشخصی برای کتاب وجود ندارد .

وی تصریح کرد : ناشر حرفه ای باید بر اساس برنامه ریزی که انجام می دهد سرمایه مناسبی را هم وارد این حوزه کند . اما متاسفانه با نگاه سودجویانه ای که بسیاری از ناشران دارند فقط برای استفاده از امکانات و یارانه های دولتی به این بخش وارد می شوند .

آرین منش در ادامه گفت : نشر حره ای باید در زمینه توزیع و پخش هم سرمایه گذاری و بعد از حذف یارانه های دولتی است که خواهیم دید نشر حرفه ای شکل می گیرد و در این شرایط بسیاری از کسانی که به طمع استفاده از رانت و یارانه پروانه نشر گرته اند این عرصه را رها خواهند کرد .

وی یادآور شد : هم اکنون تناسب درستی میان تعداد ناشران و کتابفروشان در کشور وجود ندارد و این مسئله ثابت می کند که اگر نشر حرفه ای در ایران شکل گرفته بود در تعداد ناشران و کتابفروشان هم به تناسب می رسیدیم . در شرایطی که تولید کتاب بیشتر از امکانات عرضه آن است به روشنی در می یابیم که بسیاری تنها برای استفاده از تسهیلات و امکانات رایگان وارد این بخش شده اند و نگاه آنها به تولید کتاب حرفه ای نیست .