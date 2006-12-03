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۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

نخست وزیر ایتالیا :

ایتالیا برای اعزام نیرو به مرزهای سوریه و لبنان آماده است / ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست

نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: در صورت موافقت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، نیروهای ایتالیایی برای کنترل مرزهای سوریه و لبنان به این منطقه اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، رومانو پرودی  از آمادگی ایتالیا برای اعزام نیروهای مسلح این کشور به خاورمیانه برای کنترل مرزهای سوریه و لبنان خبرداد.

بر اساس این گزارش، پرودی در تشریح اوضاع خاورمیانه اعلام کرد: ایتالیا از طرح صلح 4 مرحله ای یوسی بیلین، رهبر حزب میرتز (Meretz Party ) اسرائیل برای برقراری صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل حمایت کرده است.

پرودی در ادامه افزود: برای اعزام نیرو به سوریه برای کنترل مرزهای این کشور با لبنان، باید موافقت سوریه جلب شود و نباید حق سوریه در این مورد نادیده گرفت.

علاوه بر سوریه، پرودی خواهان اعزام یک نیروی بین المللی به مرزهای فلسطین و مصر برای کنترل منطقه مرزی رفح شد.

 پرودی در ادامه اعلام کرد" ایران به هیچ وجه  دنبال ساخت سلاح های هسته ای نیست و برنامه هسته ای خود را فقط برای افزایش قدرت خود در منطقه و  ادامه می دهد." 

کد مطلب 415454

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