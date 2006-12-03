جشن شب های فرهنگی ایران در دوحه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر،دراین مراسم که با حضور حجت الاسلام ربانی سفیرایران درقطر ، محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ، رضا قراخانلوو علی کفاشیان ، رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک و جمعی از مسوولین ورزشی کشورمان و ایرانیان مقیم قطربرگزارشد ، برنامه های فرهنگی ویژه ایرانیان مقیم قطر افتتاح شد.

دراین مراسم ابتدا حجت اسلام ربانی ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را رویدادی مهم برای ورزش کشور عنوان و ابرازامیدواری کرد ورزشکاران کشورمان بتوانند با کسب نتایج درخشان موجب شادی دل مردم و دوستداران ورزش شوند.

وی حضور رئیس جمهور درمراسم افتتاحیه و درجمع ورزشکاران ایرانی را نشانه توجه ویژه دولت به ورزش عنوان کرد و گفت: امیدواریم دولت محترم در سایر زمینه ها و حل مشکلات مردم توجه ای ویژه داشته باشد.

درادامه این مراسم مهندس علی آبادی ضمن خیر مقدم به ایرانیان حاضر در قطر ابرازامیدواری کرد. برگزاری جشن های فرهنگی بتواند درنزدیکی و تقویت دوستی ها و صمیمت بیشترایرانیان و همچنین برتوسعه و ترویج فرهنگ اسلامی و دینی کشورمان تاثیرگذار باشد.

دراین مراسم که همراه با اجرای سرود و آهنگ توسط مهرداد کاظمی و اجرای گروه موسیقی سنتی همراه بود رسما برنامه های فرهنگی بنام جشن شبهای ایرانی دردوحه افتتاح شد.

این جشن ها به همت سفارت ایران ، سازمان تربیت بدنی و کمیته فرهنگی و کمیته ملی المپیک طی 10 شب برگزار خواهد شد.