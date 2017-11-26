بدهی ۱۵۰ میلیون تومانی شهرداری جویبار به کتابخانه شهرستان

رضا اکبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیم درصد بودجه کتابخانه‌های عمومی از محل شهرداری از سال ۸۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: از ابتدای سال ۸۳ با تصویب مجلس، نهاد کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد غیردولتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و برای انجام امورات، نیم درصد از کل درآمدهای شهرداری به این دستگاه پرداخت می‌شود.

رئیس اداره کتابخانه شهرستان جویبار با اعلام اینکه طبق تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در ۱۵ هر ماه این مبلغ باید به حساب کتابخانه واریز شود، افزود: از سال ۸۳ این مبلغ به‌صورت کج‌دار و مریز پرداخت شده و هیچ‌گاه حق‌السهم شهرداری به‌صورت کامل به کتابخانه پرداخت نشده است.

وی کل بدهی شهرداری به کتابخانه تا پایان سال ۹۵ در این شهرستان را حدود ۱۵۲ میلیون تومان اعلام کرد.

رئیس اداره کتابخانه شهرستان جویبار میزان پرداخت شهرداری از سال ۹۲ تا پایان سال گذشته را ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در سال جاری بهترین پرداختی از شهرداری به این نهاد تا پایان شهریورماه پرداخت شده است.

اکبری بیان کرد: با پرداخت کامل و به‌موقع نیم درصد شهرداری به نهاد کتابخانه عمومی جویبار، می‌توان کمبود وجود کتابخانه و همچنین اتمام کتابخانه‌های نیمه‌تمام این شهرستان را به سرانجام رساند .

وی با بیان اینکه شهرداری کوهیخیل به‌عنوان شهرداری نمونه در پرداخت معوقات به کتابخانه عمومی در استان در سال ۹۴ معرفی شده، افزود: از سال ۹۲ تا پایان سال گذشته، شهرداری میزان ۲۴ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان به نهاد کتابخانه عمومی کوهیخیل پرداخت کرده است.

علی یاری، شهردار جویبار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بدهی حال حاضر شهرداری حدود ۱۵ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری جویبار در پرداخت هزینه‌های جاری خود همچون حقوق پرسنل و حق بیمه با مشکل مواجه شده و در یک کلام این شهرداری به مرز ورشکستگی رسیده است.

یاری با تاکید براینکه هیچ وقت نخواسته‌ایم از پرداخت نیم درصد کتابخانه‌ها شانه خالی کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر بنده میراث‌دار بدهی شهرداری هستم و پس از رفع مشکلات در اولین زمان ممکن نسبت به پرداخت نیم درصد اقدام خواهم کرد.

شهرستان جویبار با ۲ کتابخانه شهری و یک کتابخانه مشترک دارای ۲ هزار و ۵۰۰ عضو است .