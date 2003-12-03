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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۴۰

نشست عوامل فيلم " شب هاي روشن " در خبرگزاري " مهر " (4)

هانيه توسلي : در همان اولين بار كه فيلمنامه " شب هاي روشن " را خواندم از آن خوشم آمد

هانيه توسلي : در همان اولين بار كه فيلمنامه " شب هاي روشن " را خواندم از آن خوشم آمد

اولين بار كه فيلمنامه را خواندم از آن خيلي خوشم آمد . فيلمنامه اي را مي پسندم كه در اولين مطالعه با آن ارتباط برقرار كنم . فيلمنامه خوب همان لحظه اول بايد شما را راضي كند و من واقعا از اين فيلمنامه خيلي خوشم آمد .

 هانيه توسلي بازيگر نقش اول زن فيلم " شب هاي روشن " با اشاره به اين موضوع در نشست مطبوعاتي فيلم كه  در محل خبرگزاري " مهر برگزار شد  گفت : ساختار ، شخصيت پردازي ، ارتباطات ، ديالوگ ها نسبت به كارهاي ديگر متفاوت بود . ولي مشكلي با آن ها نداشتم كاملا با فيلمنامه ارتباط برقرار كردم . ديالوگ ها روزمره و معمولي نبود اما كاملا روشن بود كه روي ديالوگ ، ريتم و لحن آن فكر شده  . جملات  شكل جملاتي كه در زندگي معمولي استفاده مي كنيم نبود در عين حال  خيلي راحت مي توانستم با آن ارتباط برقرار كنم .
اين بازيگر جوان در ادامه سخنان خود پيرامون چگونگي برقراري ارتباط با فضاي ادبي فيلم گفت : من فارغ التحصيل رشته ادبيات نمايشي هستم ؛ طبيعتا مطالعه را خيلي دوست دارم . در حال حاضر نيز حدود د وسال است كه بيشتر حجم مطالعاتم به  شعرخواني اختصاص دارد. ضمن اينكه علاقه اولم حتي پيش از بازيگري نويسندگي ست . عرصه اي كه كمتر تجربه اش كردم و فعالييت چنداني در اين زمينه نكردم  . به همين خاطر براي برقراري با اين شخصيت مشكلي خاصي نداشتم . خواندن عبارات و جنس عبارات را دوست داشتم .


وي در پايان گفت :  فكر مي كنم معمولا تجربيات شخصي بازيگر با نقشي كه قرار است بازي كند متفاوت است . اما در اين مورد از تجربيات شخصي ام براي تحليل رابطه ميان رويا با استاد استفاده كردم .
نشست مطبوعاتي فيلم "شب هاي روشن " در ادامه سلسله نشست هاي سينمايي خبرگزاري "مهر" با حضور فرزاد مؤتمن كارگردان، حسين زندباف تهيه كننده  و تدوينگر، جمشيد الوندي مدير فيلمبرداري، هانيه توسلي بازيگر، پيمان يزدانيان آهنگساز و محسن شاه ابراهيمي طراح صحنه و بازيگر فيلم برگزار شد .


کد مطلب 41548

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