هانيه توسلي : در همان اولين بار كه فيلمنامه " شب هاي روشن " را خواندم از آن خوشم آمد

هانيه توسلي بازيگر نقش اول زن فيلم " شب هاي روشن " با اشاره به اين موضوع در نشست مطبوعاتي فيلم كه در محل خبرگزاري " مهر برگزار شد گفت : ساختار ، شخصيت پردازي ، ارتباطات ، ديالوگ ها نسبت به كارهاي ديگر متفاوت بود . ولي مشكلي با آن ها نداشتم كاملا با فيلمنامه ارتباط برقرار كردم . ديالوگ ها روزمره و معمولي نبود اما كاملا روشن بود كه روي ديالوگ ، ريتم و لحن آن فكر شده . جملات شكل جملاتي كه در زندگي معمولي استفاده مي كنيم نبود در عين حال خيلي راحت مي توانستم با آن ارتباط برقرار كنم .

اين بازيگر جوان در ادامه سخنان خود پيرامون چگونگي برقراري ارتباط با فضاي ادبي فيلم گفت : من فارغ التحصيل رشته ادبيات نمايشي هستم ؛ طبيعتا مطالعه را خيلي دوست دارم . در حال حاضر نيز حدود د وسال است كه بيشتر حجم مطالعاتم به شعرخواني اختصاص دارد. ضمن اينكه علاقه اولم حتي پيش از بازيگري نويسندگي ست . عرصه اي كه كمتر تجربه اش كردم و فعالييت چنداني در اين زمينه نكردم . به همين خاطر براي برقراري با اين شخصيت مشكلي خاصي نداشتم . خواندن عبارات و جنس عبارات را دوست داشتم .





وي در پايان گفت : فكر مي كنم معمولا تجربيات شخصي بازيگر با نقشي كه قرار است بازي كند متفاوت است . اما در اين مورد از تجربيات شخصي ام براي تحليل رابطه ميان رويا با استاد استفاده كردم .

نشست مطبوعاتي فيلم "شب هاي روشن " در ادامه سلسله نشست هاي سينمايي خبرگزاري "مهر" با حضور فرزاد مؤتمن كارگردان، حسين زندباف تهيه كننده و تدوينگر، جمشيد الوندي مدير فيلمبرداري، هانيه توسلي بازيگر، پيمان يزدانيان آهنگساز و محسن شاه ابراهيمي طراح صحنه و بازيگر فيلم برگزار شد .





