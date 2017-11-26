پیش داروی سرطان رونمایی می شود/ تولید شده از گیاه «سرخدار»

دکتر فرید مُر، رئیس پارک فناوری استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دارویی که توسط محققان این پارک به تولید رسیده است، گفت: پیش داروی ضد سرطان با نام «تاکسول» که از گیاه «سرخدار» به تولید رسیده در هفه پژوهش، رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه محققان یکی از شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان فارس به این مهم دست یافته اند، افزود: این محققان موفق شدند آنزیمی که محرک تولید تاکسول است را تولید کنند.

به گفته وی، تاییدیه تولید این پیش دارو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخذ شده است. اگر این پیش دارو به مرحله تولید انبوه برسد پیشرفت قابل ملاحظه ای در تولید داروی اصلی سرطان در زمینه ای که این آنزیم موثر است، خواهد بود.