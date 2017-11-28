خانوارهای کانادا بالاترین سطح بدهی دنیا را دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سطح بدهی خانوارهای کانادایی بالاتر از هر کشور دیگری است.
در نسخه اولیه این گزارش که قرار است متن کامل آن در ماه آینده منتشر شود، OECD اعلام کرده است که در بین ۳۵ کشور توسعه یافته و درحال توسعه تحت نظارت این گروه بدهی خانوارهای کانادا در بالاترین رتبه قرار دارد.
این سازمان اعلام کرد که تجمع سریع بدهی خانوارهای کانادایی میتواند اقتصاد این کشور را به ویژه در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر کند.
OECD گفت: همچنین از آنجایی که سیستم مالی کانادا مستقیما تحت تأثیر بازار مسکن قرار دارد با رشد قوی جمعیت، افزایش بدهی خانوارها میتواند ریسک بزرگی برای پایداری مالی به همراه آورد.
این گروه دریافت که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی برای کانادا ۱۰۱ درصد است که بسیار بالاتر از سایر کشورها تحت مطالعه است.
در مقایسه، همین نسبت برای کرهجنوبی که کشور دوم در این رده بندی است اندکی کمتر از ۹۳ درصد است و برای انگلستان رده سومی اندکی بیشتر از ۸۸ درصد میباشد. در آمریکا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی حدود ۸۰ درصد است در حالی که در آلمان و فرانسه این نسبت کمتر از ۶۰ درصد میباشد.
این گروه همچنین اعلام کرد که ارتباط بسیار بالایی بین بدهی بالا و ریسک رکود شدید وجود دارد.
در حالی که اکثر کشورها قبل از بحران مالی ۱ دهه پیش شاهد افزایش سطح بدهی خود بودند در حال حاضر اغلب آنها مقدار آن را به صورت تدریجی کاهش دادهاند.
هرچند برای کانادا و برخی کشورهای اسکاندیناوی اینگونه نبود است و گروه OECD مقصر آن را تورم قیمتهای مسکن میداند.
این گروه اعلام کرد کشورهای تحت بررسی OECD که بعد از بحران مالی شاهد بیشترین افزایش بدهی خانوارهای خود بودند، با شدیدترین افزایش قیمتهای مسکن روبرو شدهاند.
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