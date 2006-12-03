هلال احمر یکی از شرکای قوی وزارت بهداشت در پروژه ایدز است

دکتر سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر همکاری هلال احمر در پروژه های درمانی داخل کشور به ویژه در رابطه با درمان اضطراری ، بر اساس توافقات و تعاملات نزدیک هلال احمر با وزارت بهداشت ، تمامی بخش درمانی خارج از کشور بر عهده این جمعیت بوده و تقریبا 15 بیمارستان هلال احمر در خارج از کشور توسط پزشکان ایرانی عضو هلال احمر اداره می شود.

وی ادامه داد: همچنین طبق توافقات صورت گرفته میان هلال احمر و وزارت بهداشت ، بیمارستان 100 تخت خوابی سیار در سال جاری به هلال احمر اختصاص یافت تا در این بخش علاوه بر استفاده از تیم پزشکی متخصص از سیستم مدرنی برای حضور به موقع در صحنه های حادثه و ارایه خدمات اضطراری درمانی بهره گیری شود.

موسوی با بیان اینکه استراتژی هلال احمر در بخش های درمانی ، پیشگیری مشاوره و حمایت است ، اظهار داشت: علاوه بر شرکت در پروژه های ایدز ، هلال احمر ایران تا پایان امسال برگزاری 3 کارگاه آموزشی با همکاری فدراسیون صلیب سرخ جهانی را در زمینه اعتیاد و راه های پیشگیری و مبارزه با آن در دستور کار دارد.

معاون درمان و توانبخشی هلال احمر ، از این جمعیت به عنوان معین دولت و وزارت بهداشت یاد کرد و ادامه داد: هلال احمر کشورمان در رابطه با توانمندسازی زنان در حوادث غیر مترقبه و مراقبت از زنان باردار به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه نیز برنامه هایی داشته که از جمله آن می توان به برگزاری 3 کارگاه آموزشی در تهران ، شیراز و تبریز اشاره کرد.

موسوی با بیان اینکه هلال احمر تنها مسئول انجام واکسیناسیون حجاج ایرانی در کشور است ، اظهار داشت: از زمانی حدود 4 سال پیش تاکنون، این مسئولیت برعهده هلال احمر قرار داده شده به گونه ای که تا به امروز، بیش از 5/3 میلیون نفر از حجاج توسط بخش های درمانی هلال احمر واکسینه شده اند بنابراین انجام عمل واکسیناسیون حجاج در مراکز غیر از هلال احمر ممنوع بوده و مورد اطمینان وزارت بهداشت نیست.

وی در پایان یادآور شد: معاونت درمانی هلال احمر در بخش درمان شهری هم اعلام آمادگی کرده تا در مناطق ریسک پذیر نیز بتواند خدمات درمان اضطراری را ارایه دهد اما تحقق این امر مستلزم موافقت مسئولان بخش های مرتبط با این جمعیت است.