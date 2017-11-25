افزایش دما در استانهای شمالی ونیمه غربی/دما در جنوبشرق کاهش میابد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین اطلاعات هواشناسی روز یکشنبه برخلاف رو شنبه جو آرامی در کشور حاکم خواهد شد و تنها در ابتدای این روز در بخشهایی از خراسان شمالی، گلستان و شمال شرق خراسان رضوی احتمال بارش های پراکنده وجود دارد و سپس به تدریج ابرناکی در این مناطق نیز کاهشی می یابد.

بنا بر همین گزارش از بعد از ظهر روز یکشنبه در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور بارش پراکنده و وزش باد شروع می شود و در روز دوشنبه نیز ادامه می یابد و از بعدازظهر دوشنبه بارش در مناطق زاگرس مرکزی شدت می یابد که احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در این مناطق پیش بینی می شود.

همچنین این سامانه از شب سبب بارشهای رگباری پراکنده در مناطق مرکزی نیز خواهد شد. بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس روز شنبه و ابتدای روز یکشنبه مواج پیش بینی می شود.

این گزارش می افزاید: از لحاظ تغییرات دما، امروز در شرق و شمال شرق کشور افت محسوس دما و در مناطقی از نیمه غربی افزایش دما داشتیم.

روزیکشنبه در نیمه غربی و در استان های شمالی کشور افزایش دما رخ می دهد. در روز دوشنبه در نیمه شمالی و شرق کشور افزایش دما و در جنوب شرق کاهش محسوس دما پیش بینی می گردد.