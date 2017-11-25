  1. جامعه
  2. محیط زیست
۴ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

افزایش دما در استانهای شمالی ونیمه غربی/دما در جنوبشرق کاهش میابد

افزایش دما در استانهای شمالی ونیمه غربی/دما در جنوبشرق کاهش میابد

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی در روز یکشنبه دما در نیمه غربی کشور و در استانهای شمالی افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین اطلاعات هواشناسی روز یکشنبه برخلاف رو شنبه جو آرامی در کشور حاکم خواهد شد و تنها در ابتدای این روز در بخشهایی از خراسان شمالی، گلستان و شمال شرق خراسان رضوی احتمال بارش های پراکنده وجود دارد و سپس به تدریج ابرناکی در این مناطق نیز کاهشی می یابد.

بنا بر همین گزارش از بعد از ظهر روز یکشنبه در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور بارش پراکنده و وزش باد شروع می شود و در روز دوشنبه نیز ادامه می یابد و از بعدازظهر دوشنبه بارش در مناطق زاگرس مرکزی شدت می یابد که احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در این مناطق پیش بینی می شود.

همچنین این سامانه از شب سبب بارشهای رگباری پراکنده در مناطق مرکزی نیز خواهد شد. بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس روز شنبه و ابتدای روز یکشنبه مواج پیش بینی می شود.

این گزارش می افزاید: از لحاظ تغییرات دما، امروز در شرق و شمال شرق کشور افت محسوس دما و در مناطقی از نیمه غربی افزایش دما داشتیم. 

روزیکشنبه در نیمه غربی و در استان های شمالی کشور افزایش دما رخ می دهد. در روز دوشنبه در نیمه شمالی و شرق کشور افزایش دما و در جنوب شرق کاهش محسوس دما پیش بینی می گردد.

کد مطلب 4154873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها