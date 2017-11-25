زخمی شدن ۴ نظامی مصری در درگیری با گروههای مسلح در سیناء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع مصری از زخمی شدن چهار نفر از نیروهای ارتش این کشور در جریان درگیری با گروههای مسلح در جنوب رفح در شمال استان سیناء خبر دادند.

این در شرایطی است که وزارت کشور مصر تدابیر امنیتی شدید در همه استانهای این کشور اتخاذ کرده است و همه ورودی و خروجی های شهرها به شدت از سوی نیروهای امنیتی مصر کنترل می شود.

در همین راستا ارتش این کشور نیز به عملیات نظامی ضد گروههای مسلح در سینا ادامه می دهد.

شایان ذکر است که در جریان حمله تروریستها به مسجدی در روستای الروضه در العریش در شمال سینا هنگام برگزاری نماز جمعه، ۳۰۵ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

به دنبال آن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نشست ویژه امنیتی برگزار و تاکید کرد که نیروهای مسلح مصر انتقام قربانیان را به زودی خواهند گرفت.