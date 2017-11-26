راه اندازی کتابخانه عمومی دهستان شوی بانه به همت خیر تهرانی

به گزارش خبرنگارمهر، مسؤل امور کتابخانه های غرب کشور انجمن حامی شامگاه شنبه در مراسم آغاز بهره برداری از این کتابخانه با اشاره به اینکه رسالت اصلی این نهاد مردمی ارتقای زیرساخت های فرهنگی و آموزشی در مناطق کم برخوردار کشور خواند و گفت: در طول ۱۵ سالی که از عمر تاسیس این انجمن می گذرد تاکنون ۲۳ مدرسه و چهار کتابخانه مجهز در مناطق دورافتاده و کم برخوردار کشور احداث کرده ایم.

فرح حق نژاد عنوان کرد: ۵۰ باب کتابخانه عمومی و ۵۳ کوله کتاب (کتابخانه های سیار گردشی) نیز به همت این انجمن در مناطق روستایی تجهیزشدند. نموده است

وی ادامه داد: احداث دبستان مسعود احمدی روستای نجنی علیا در سال ۸۲ و کتابخانه عمومی آلوت در سال ۹۵ هر دو در بخش نمشیر و تأسیس کتابخانه عمومی روناکی دهستان سبدلو در سال ۸۶ در بخش مرکزی، از آثار ماندگار و فاخر در شهرستان بانه هستند.

بخشدار مرکزی بانه هم در این مراسم با اشاره به پیشینه غنی اسلامی و فرهنگی ساکنان دهستان شوی از گذشته تاکنون، گفت: علاقمندی و رشد و پویایی فرهنگی ساکنان، دانش آموختگان و نخبگان این روستا از دلیل پیگیری و راه اندازی کتابخانه و مراکز فرهنگی جدید در این دهستان است.

عثمان رفاعی مسؤل نمایندگی انجمن حامی در شهرستان بانه هم گفت: علاوه بر راه اندازی اولیه کتابخانه های عمومی، شارژ و تزریق کتب و منابع جدید و تهیه بسته های آموزشی برای دانش آموزان در مهرماه هرسال نیز، از جمله حمایت های مستمر انجمن از فضاهای فرهنگی راه اندازی شده و فعالیت های این عرصه است.

وی همچنین از راه اندازی کتابخانه عمومی روستای خوری آباد از توابع بخش ننور شهرستان بانه تا تا پایان امسال توسط انجمن حامی شاخه بانه خبر داد.

در ادامه این مراسم که در میان استقبال و شور و شوق فعالان و علاقمندان فرهنگ دوست به ویژه جوانان روستای شوی برگزار شد، ادیبان، شاعران و نویسندگانی از استان آذربایجان غربی و شهرستان بانه از جمله سعید نجاری (ماموستا ئاسو)، امین گردیگلانی، سید ایوب حسینی (سوران)، کریم دافعی و محمد محمودی اشعار و آثار ادبی و خود را قرائت کردند.

معصومه وطنی، علی عبید، امیرحسین روستا و غزل دستوری از انجمن مرکزی حامی، صدرالدین محقق سردبیر اجتماعی روزنامه شرق و زهره عبداله زاده خیر کتابخانه ساز از مهاباد هم از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

کتابخانه ریژگه در فضایی با زیربنای ۵۰ متر مربع از ساختمان دهیاری و با صرف ۱۳۰ میلیون ریال از محل کمک های نیک اندیشانه خانواده زنده یاد «حسن رستمی» دانش آموخته تهرانی و به همت انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی «حامی» تأسیس و راه اندازی شده است.

در نخستین مرحله از فعالیت این مرکز فرهنگی که با استقبال گرم اهالی و تحصیل کردگان این روستا روبرو شده است، مجهز به هزار و ۷۰۰ جلد با هزارو ۵۰۰ عنوان کتاب در موضوعات ادبی (رمان، شعر و ادبیات کودک) به زبان های کردی و فارسی، تاریخی، تربیتی، علوم پایه، کودک و نوجوان و آموزشی، و همچنین کتاب، قفسه، میز مطالعه، رایانه، میز کتابدار، صندلی و بازی های فکری کودکان پیش دبستانی و دبستانی شده است.