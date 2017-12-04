دیدار مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت دائمی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حسن دیلم روابط عمومی و ایرج رمضانی کارشناس مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر، ضمن دیدار با خبرنگاران و سرپرستی این خبرگزاری درباره مسائل و مشکلات خبرنگاران استان به بحث و گفتگو پرداختند.

بحث درباره سازمان نظام رسانه و مزیت های و معایت این نظام، مشکلات خبرنگاران استان، بیمه خبرنگاران و ساماندهی و حمایت از خبرنگاران از موضوعاتی بود که در این دیدار درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، تغییر نگاه مدیران به رسانه را یکی از مسائل ضروری برای توسعه رسانه‌ها ی استان عنوان کرد و افزود: مدیران مسئول می‌توانند با اجرای برنامه‌های تشویقی از جمله برگشت هزینه بیمه و بیمه خبرنگاران به توسعه کیفی مطالب و محتویات رسانه خود اهمیت بیشتری دهند.

قدرت ا..دائمی وابستگی رسانه و خبرنگار را یک آسیب دانست و با تاکید بر این که خبرنگار غیر وابسته به دولت راحتتر انتقاد می کند، ادامه داد: باید مطالبه‌گری رسانه‌ها در رابطه با حمایت از حقوق خبرنگاران بیشتر شود و این امر بدون حمایت مدیران مسئول محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه چرا نباید بسیاری از خبرنگارن باسابقه استان که در رسانه ها فعال هستند، از حقوق مکفی و بیمه برخودار باشند، گفت: با توجه به اینکه روزنامه نگاری رکن چهارم دموکراسی است و مدیران مسئول با همین تفکر اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند، جای تعجب بسیاری دارد که چرا به حقوق خبرنگاران زبده و باسابقه اهمیت نمی‌دهند.

در ادامه این نشست، کارشناس مطبوعاتی اداره کل با بیان اینکه مدیران مسئول باید در راستای احقاق حقوق خبرنگاران خود قدم بردارند، گفت: قانون این اختیار را به مدیران مسئول داده است، اما در بسیاری موارد شاهدیم که حتی برخی از مدیران مسئول از حقوق به حق خبرنگاران خود دفاع نمی‌کنند.

ایرج رمضانی افزود: یکی از دلایلی که موجب شده تا خبرنگاران استان از انسجام کاملی برای دریافت حقوق اولیه خود برخودار نباشند، فقدان یک خانه مطبوعات و یا انجمن صنفی با مدیریت قوی است، که امید داریم با انتخابات دوره جدید خانه مطبوعات این مهم رفع و خبرنگارن بتوانند با مراجعه به این خانه از پشتوانه حمایتی محکمی برخوردار شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی مدیران مسئول در بخش استانی و برون استانی نگاه حرفه‌ای به کار رسانه‌ای ندارند، اظهار کرد: چنانچه این افراد در تهیه اخبار، گزارش و مطالب نشریات نگاه عمیق‌تری به نوع مطالب و کیفیت مطالب چاپ شده داشته باشند، بی شک توجه مخاطبان بیشتری را به خود جلب خواهند کرد و این در حالی است که برخی نشریات با مدل کپی اخبار و مطالب خود را به چاپ می رسانند.

در ادامه این گفتگو سرپرست خبرگزاری مهر استان گلستان گلستان، با بیان این که وابستگی سیاسی رسانه نقش آن ها را در پیگیری مطالبات مردم کمرنگ می کند، اظهار کرد: متاسفانه رسانه های استان گلستان از قدرت و تاثیرگذاری کافی برخوردار نیستند و به دلیل همین ضعف شاهدیم در بسیاری از موارد حقوق آن ها می شود.

محمد چراغعلی داشتن یک نظام رسانه ای مستقل و موثر را برای رسانه ها بسیای ضروری داسنت و افزود: یکی از مشکلات خبرنگاران بخصوص در خبرگزاری ها این است که علی رغم تلاش 24 ساعته از حقوق و حمایت کافی برخوردار نیستند.

وی خواستار حمایت مادی و معنوی ارشاد گلستان از خبرنگاران فعال در خبرگزاری ها شد و گفت: می توان گاهی با تهیه کتاب های آموزشی رایگان به خبرنگاران انگیزه داد.

در پایان این دیدار، معاون فرهنگی اداره کل ارشاد از برگزاری کلاس‌های آموزش خبرنگاری در ماه‌های آتی خبر داد.