روسیه آماده حمایت از قرارداد کاهش تولید نفت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز،کمتر از یک هفته مانده به اجلاس سیاست‌گذاری اوپک در وین، روسیه اعلام کرد آماده حمایت از تمدید توافق کاهش تولید تولیدکنندگان نفتی است. هرچند هنوز مشخص نیست که این توافق برای چه مدت تمدید خواهد شد.

وزیر انرژی روسیه، الکساندر ‌نواک گفت که روسیه در ۳۰ نوامبر در مورد جزئیات تمدید توافق کاهش تولید، مذاکره خواهد کرد، اما هیچ اشاره‌ای به این‌که این توافق تا چه مدت پس از تاریخ انقضای کنونی خود که مارچ ۲۰۱۸ است، تمدید خواهد شد، نکرد.

نواک به تلویزیون آربی‌سی گفت: ما شاهد این هستیم که ۵۰ درصد از ذخایر انبارهای نفتی حذف شده‌اند و قیمت نفت متوازن شده است.

نواک گفت: هرچند هنوز به هدف دوباره متوازن کردن بازار نرسیده‌ایم. همه ما از تمدید توافق حمایت خواهیم کرد تا سرانجام به این هدف برسیم. او اضافه کرد: گزینه‌های مختلفی در حال بررسی هستند.

خبرگزاری تاس روسیه در این هفته گزارش داده بود که تولیدکنندگان نفت و وزارت نفت روسیه در مورد یک دوره تمدید ۶ ماهه مذاکره کرده‌اند.

سپس در روز پنج‌شنبه وزیر اقتصاد روسیه، ماکسیم اورشکین، گفت که رشد اقتصادی روسیه توسط توافق اوپک آسیب دیده است چرا که این توافق باعث افت سرمایه‌گذاری نفتی شده است. این اولین ارزیابی منفی از این توافق توسط یک مقام ارشد روسیه بود.

اظهارات نواک در روز جمعه در حالی انجام شد که او در اجلاس کشورهای برتر صادرکننده گاز در بولیوی به سر می‌برد.

طبق گزارش خبرگزاری‌های روسی وزیر انرژی روسیه در این اجلاس با وزرای نفت قطر و ونزوئلا و همچین مقاماتی از امارات متحده عربی دیدار کرده است.

بودجه روسیه بر اساس نفت ۴۰ دلاری بسته شده است که این نشان می‌دهد در تنظیم این بودجه در مورد افت ناگهانی قیمت نفت احتیاط به عمل آورده شده است.

نواک روز جمعه گفت که انتظار دارد قیمت نفت امسال و سال آینده بین ۵۰ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند.