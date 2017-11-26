احتمال حضور هفت بازیکن کردستانی درمسابقات آسیایی جاکارتاوجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ورزش کردستان در بازی های آسیایی جاکارتا اندونزی که شامگاه شنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزارشد، گفت: حضور در بازی های آسیایی و المپیک هدف هر ورزشکار و هیات ورزشی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: شرایط ورزش کردستان در گذشته خوب نبوده و دلیل حضور اندک بازیکنان به این مهم باز می گردد اما در چند سال اخیر ورزش کردستان رشد چشم گیری داشته و به همین دلیل نیز تعداد سهمیه بازیکنان کردستانی در تیم ملی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: بسیاری از تیم های ما با بودجه اداره ورزش و جوانان اداره می شود و حتی انجام این کار نیز جایز نیست اما به دلیل اینکه اسپانسر ورزشی در این استان وجود ندارد مجبور به حمایت از این تیم ها شده تا سهمیه های استان کردستان در تیم های ملی از بین نرود.

جولایی گفت: زمانی که بنده خود در تیم ملی مشغول به انجام تمرینات بودم فکر رسیدن ورزش کردستان به این نقطه را هم در خواب نمی کردم اما اکنون با تلاش روئسای هیات ها و ورزشکاران به نقطه ای رسیده که در مسابقات آسیایی و جهانی کسب افتخار می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: شهرستان های با چراغ خاموش راه را می پیمایند که باید با ارائه برنامه روئسای هیات استان آن ها را از بیراهه خارج و فعال نمایند.

جولایی افزود: بازی های آسیایی جای شوخی نیست و کسب مدال در چنین بازی های آسوده نخواهد بود.

وی گفت: با توجه به اینکه وضعیت حمایت اسپانسر از تیم های ورزشی کردستان اندک است و توان حضور متعدد در لیگ های کشوری برای اداره کل مهیا نمی شود، تصمیم به گرفتن امتیاز میزبانی مسابقات مختلف کشوری و بین المللی را انجام داده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: گرفتن امتیاز میزیانی فشار زیادی را بر استان متحمل می کند اما به دلیل اینکه مربیان تیم ملی در این استان حضور پیدا و ورزشکاران ما را شناسایی کنند نیازمند گرفتن امتیاز میزبانی هستیم.

وی افزود: هیات های ورزشی بازیکنانی را به اداره کل معرفی کنند که احتمال حضور آنها بالای ۷۰ درصد باشد زیرا ما با آنها قرارداد بسته واز نظر مادی و ومعنوی حمایت خواهند شد.

جولایی با بیان اینکه انتظار می رود که بیش از هفت بازیکن از کردستان در کاروان تیم ملی کشورمان در بازی های آسیایی اندوزی وجود داشته باشد، گفت: قایقرانی، پینگ پنگ و هندبال از رشته هایی هستند که بازیکنان کردستانی از همین الان حضورشان در کاروان کشورمان قطعی شده است.