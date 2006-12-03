تولید گاز ایران و قطر از پارس جنوبی برابر شد

مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس جنوبی در گفتگو با مهر گفت : براساس آخرین آمار، ایران با 5 فاز در حال تولید، روزانه 5 میلیارد فوت مکعب گاز ازمیدان پارس جنوبی برداشت می کند .

اکبر ترکان افزود : تولید روزانه ایران با قطر در برداشت از پارس جنوبی برابراست و اخبار منتشره درباره چند برابر بودن تولید قطر از میدان پارس جنوبی در مقایسه با ایران درست نیست.

وی تصریح کرد : قطر تا پایان سال جاری برای افزایش برداشت از ذخایر پارس جنوبی یک پروژه به بهره برداری می رساند که ایران نیز به دنبال آن تا پایان سال، فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی را راه اندازی می کند درنتیجه بازهم تولید این دو شریک مساوی می شود .

وی درباره ذخایر هیدروکربوری ایران گفت : درحال حاضر از مجموع ذخایر جهانی ، 720 میلیارد بشکه نفت آن در 5 کشور خاورمیانه قرار دارد.

به گفته ترکان ، عربستان 265 میلیارد بشکه ، ایران 135 میلیارد بشکه ، عراق 110 ، کویت 105 و امارات نیز 98 میلیارد بشکه نفت از این میزان ذخایر را در اختیار دارند.

وی افزود : به عبارتی دیگر، این 5 کشور 60 درصد ذخایر جهان را در اختیار دارند اما از سویی دیگر، وضعیت سیاسی این 5 کشور به گونه ای است که ایران از شرایط مناسب تری برخوردار است .

مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس با اشاره به وضعیت سیاسی این کشورها، گفت : از نظر وضعیت سیاسی ، عراق در اشغال نظامیان آمریکا ، کویت و عربستان تحت فشارهای نظامی آمریکا و امارات نیز زیر نفوذ انگلستان است .

وی اضافه کرد : درنتیجه تنها منابع جهانی که بیشترین حجم ذخایر را در خود دارد و تحت نفوذ کشوری نیز اداره نمی شود، ایران است .