فعالیت بیش از 30 جاسوس روسی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، سازمان اطلاعات روسیه برای کنترل مهاجران این کشور و مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سایر کشورها، اقدام به فرستادن جاسوس هایی به کشورهای مختلف می کند و بر همین اساس، انگلیس یکی از مکان هایی است که روسیه احتمال می دهد مخالفان این کشور در آنجا بیشترین حضور را داشته باشند و به همین علت بیش از 30 جاسوس روسی در انگلیس حضور دارند.

در این گزارش که موسسه وایت هال ( Whitehall ) انگلیس منتشر کرده، آمده است : جاسوسان روسی در سطح بسیار وسیعی فعالیت کرده و اشخاصی همچون بازرگانان، نمایندگان پارلمان و دانشمندان را زیر نظر دارند.

بر اساس این گزارش فقط آمریکا است که تعداد جاسوسانش در سراسر دنیا، بیش از جاسوسان روسیه است.

وایت هال در ادامه می افزاید: جاسوسان روسیه در حال حاضر همانند جاسوسان دوره جنگ سرد فعالیت می کنند.

این گزارش وایت هال در پی مرگ مشکوک الکساندر لیتویننکو، یکی از جاسوسان پیشین ک گ ب، که در ماه گذشته میلادی دربیمارستانی در لندن فوت کرد، منتشر شده است.

گفته می شود این مامور سابق ک.گ.ب در اثر مسمومیت با مواد رادیو اکتیو( پلوتونیوم 210 ) کشته شده است.