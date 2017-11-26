۹۱ پروژه با کارکرد اقتصاد مقاومتی در زنجان تعریف شده است

شهرام طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۹۱ پروژه با کارکرد اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی در استان زنجان تعریف شده است.
وی اظهار کرد: در استان زنجان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی طرح های خوبی در دست اجرا است که اشتغال استان را متحول می کند.
طهماسبی تأکید کرد: کارگروههای ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی باید فعالیت بیشتری داشته باشند، بهخصوص آن بخش از برنامههایی که ملی بوده و برش استانی دارند، فعالیت خود را تقویت و مدیریت کنند.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت مردم، ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط، علمی کردن و دانشبنیانی اقتصاد و تغییر شیوههای تولید از سنتی به علمی، ایجاد بستر رقابت بین استانهای کاهنده شدت انرژی و تقویت سرمایه انسانی تأکید دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان ابراز کرد: تقویت تولید داخلی، ترویج مصرف کالاهای داخلی، حمایت هدفمند از صادرات و تشویق سرمایهگذاری خارجی برای تولیدات صادرات محور از مهمترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است.
طهماسبی افزود: خوشبختانه در استان زنجان تولیدات صادرات محور به جد پیگیری میشود.
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