۹۱ پروژه با کارکرد اقتصاد مقاومتی در زنجان تعریف شده است

شهرام طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۹۱ پروژه با کارکرد اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی در استان زنجان تعریف شده است.

وی اظهار کرد: در استان زنجان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی طرح های خوبی در دست اجرا است که اشتغال استان را متحول می کند.

طهماسبی تأکید کرد: کارگروه‌های ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی باید فعالیت بیشتری داشته باشند، به‌خصوص آن بخش از برنامه‌هایی که ملی بوده و برش استانی دارند، فعالیت خود را تقویت و مدیریت کنند.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت مردم، ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، علمی کردن و دانش‌بنیانی اقتصاد و تغییر شیوه‌های تولید از سنتی به علمی، ایجاد بستر رقابت بین استان‌های کاهنده شدت انرژی و تقویت سرمایه انسانی تأکید دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان ابراز کرد: تقویت تولید داخلی، ترویج مصرف کالاهای داخلی، حمایت هدفمند از صادرات و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولیدات صادرات محور از مهم‌ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است.

طهماسبی افزود: خوشبختانه در استان زنجان تولیدات صادرات محور به جد پیگیری می‌شود.