به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کارخانه‌ای واقع در استان «زیجیانگ» در شرق چین شاهد انفجار بود. این انفجار دست کم ۳۰ زخمی و ۲ کشته برجای گذاشته است.

این حادثه که علت وقوع آن مشخص نیست، صبح امروز یکشنبه ساعت ۹ صبح به وقت محلی در شهر نینگبو اتفاق افتاده و موجب تخریب چندین ساختمان شده است.

تصایر منتشر شده در رسانه‌های چینی حاکی از گستردگی سطح تخریب در خیابان منتهی به محل حادثه است.

گفتنی است وقوع چنین انفجارهایی در چین به دلیل پایین بودن استانداردهای امنیتی در محل کار، امری نسبتا شایع است حال‌آنکه دولت پکن از تلاش برای کاهش این قبیل حوادث خبر می‌دهد.