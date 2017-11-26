به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی هیئت امنا و پرسنل و اعضای اداره کل کتابخانه های همدان از پروژه کتابخانه مرکزی همدان به عنوان مرکز فرهنگی که در توسعه همدان نقش مهمی ایفا می کند یاد کرد و به پروژه های موزه هنرهای معاصر و سالن آمفی تئاتر ۵ هزار نفری در جوار ساختمان کتابخانه مرکزی همدان اشاره کرد و گفت: این دو از پروژه های ملی بودند که ۸ سال خاک خوردند و با پیگیری های بعمل آمده به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

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نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی فرهنگ به معنای عام آن را از مسائل مهم و کلیدی کشور، مردم و تمدن برشمرد و گفت: یکی از مظاهر تمدن محتوای فکری غنی آن جامعه است که از طریق کتاب نشر و بسط می یابد.

وی به توسعه ابزارهای ارتباطی اشاره وتاکید کرد: هیچ کدام از ابزارهای فراونی که داریم نمی تواند جایگزین کتاب شود.

وی بابیان اینکه کتاب باید همواره به عنوان یک سند ماندگار بماند و باید فرهنگ کتابخوانی را گسترش داد، گفت: این فرهنگ چیزی نیست که به جامعه دستور بدهیم که کتاب بخوانند و آنها را برای نخواندن کتاب مواخذه کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: اساس و پایه ایجاد عادت مطالعه و کتابخوانی در خانواده و همراه پدر و مادر است و هیچ انسانی بدون شکل گیری عادت مطالعه در کودکی و نوجوانی کتابخوان نمی شود.

وی تاکید کرد: نهادینه شدن فرهنگ مطالعه فقط در دوران دبستان صورت می گیرد و بخاطر همین اعتقاد بود که در دوران وزارت طرح کتابخانه های کلاسی را در دوره ابتدایی پیشنهاد واجرا کردیم در واقع با این برنامه هر کلاس در دوره ابتدایی یک کتابخانه شد که کار کتابداری آن را نیز خود دانش آموزان انجام می دادند،

حاجی بابایی اظهار داشت: هر فرهنگ سازی جز از طریق آموزش وپرورش پیش برود بارانی نیست و رونق نمی گیرد چراکه با یک شلینگ آب نمی توان یک دشت پرگل تولید کرد و باید باران ببارد تا همه گلهای گلستان شاداب شوند.

وی گفت: با برنامه کتابخانه های کلاسی ۳۰۰ هزار کتابخانه در مدارس کشور تشکیل شد و در واقع ما عادت کتابخوانی و حفظ امانت و مسئولیت را از دوره ابتدایی شروع کردیم.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: مشکل عدم حضور در کتابخانه صرفا مشکل دسترسی نیست بلکه دسترسی لازم است ولی کافی نیست اما مشکل اصلی عدم احساس نیاز و ضعف فرهنگ مطالعه است.

وی تاکید کرد: با گسترش راههای رفع نیازهای مختلف افراد باید عضویت تلفنی کتابخانه ها را نیز تعریف و طراحی کرد تا هر فرد که در منزل نشسته با یک تلفن کتاب مورد علاقه و نیازش را دریافت کند.

حاجی بابایی گفت: باید مخاطب و نیازهایش بررسی شده و راههای ایجاد رضایت و جذب مخاطبین را تعریف و طراحی و اجرا کرد.

وی گفت: باید از تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی استفاده شود و نهادهای عمومی وارد عمل شوند چراکه مشارکت چند جانبه برای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیاز است.

نماینده مردم همدان در مجلس به ضرورت ایجاد کتابخانه های روستایی اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از روستاها در همدان بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارند و باید راهکاری ارائه دهیم که این روستاها کتابخانه داشته باشند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: امکانات و سالن های زیادی در کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم و در روستاهای بزرگ ساختمان ها باید شناخته شود و با تعامل با دستگاههای اجرایی از این ظرفیتها برای ایجاد کتابخانه استفاده شود.

وی به اعتبارات بخش کتابخانه های استان همدان نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات خوبی برای کتابخانه ها دریافت شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با گلایه از برخی از جابجایی اعتبارات و عدم تشخیص اولویت ها گفت: برای تکمیل کتابخانه مریانج که چندین سال پیش ساخته شده بود زمان وزارت با رایزنی سه بار ۷۰۰ میلیون تومان تامین و به استان فرستاده شد ولی هربار در جای دیگری هزینه شد در حالی که این پروژه با وجود داشتن اعتبار ۷ سال معطل مانده بود که امیدواریم احداث این کتابخانه نیز تسریع شود.