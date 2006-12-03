به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد بر اساس تصمیم شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری جشنواره و با توجه به ربع قرن برگزاری جشنواره تئاتر فجر، 25 نفر از فعالان تئاتر تهران و شهرستان ها شامل کارمند و هنرمند با اهداء لوح، تندیس و جایزه ارزشمند تقدیر و تشویق خواهند شد.
در جشنواره امسال تئاتر فجر نیز همچون دوره های گذشته سه بزرگداشت ویژه برگزار خواهد شد. بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر از 18 دی ماه مقارن با عید سعید غدیر خم در تالارهای نمایشی شهر تهران با شعار "تئاتر برای همه" برگزار می شود.
25 نفر از فعالان حوزه تئاتر تهران و شهرستان در بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر مورد تقدیر قرار میگیرند.
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