به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد بر اساس تصمیم شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری جشنواره و با توجه به ربع قرن برگزاری جشنواره تئاتر فجر، 25 نفر از فعالان تئاتر تهران و شهرستان ها شامل کارمند و هنرمند با اهداء لوح، تندیس و جایزه ارزشمند تقدیر و تشویق خواهند شد.



در جشنواره امسال تئاتر فجر نیز همچون دوره های گذشته سه بزرگداشت ویژه برگزار خواهد شد. بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر از 18 دی ماه مقارن با عید سعید غدیر خم در تالارهای نمایشی شهر تهران با شعار "تئاتر برای همه" برگزار می شود.

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