مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب تعدادی تلفن همگانی رایگان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و آن را در جهت رفاه زلزله زدگان از نظر نیازهای ارتباطی دانست.

وی تعداد تلفن های رایگان نصب شده را ۱۳ دستگاه عنوان کرد و گفت: این تلفن ها در تلاشی شبانه روزی توسط کارکنان ما نصب شده و هم اکنون آماده بهره برداری است.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه، اماکن پر رفت و آمد و کمپ های استقرار زلزله زدگان را محل نصب این تلفن ها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این و از اواخر آبان نیز ۱۵ دستگاه تلفن همگانی رایگان برای زلزله زدگان سرپل ذهاب در محل استقرار چادرها و اسکان موقت آنها نصب شده است و هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.