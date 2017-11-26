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۵ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۲

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه به مهر خبر داد:

نصب تلفن همگانی رایگان در نقاط زلزله‌زده ازگله و ثلاث باباجانی

نصب تلفن همگانی رایگان در نقاط زلزله‌زده ازگله و ثلاث باباجانی

کرمانشاه- مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه، از نصب تعدادی تلفن همگانی رایگان در نقاط زلزله‌زده ازگله و ثلاث باباجانی از استان کرمانشاه خبر داد.

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب تعدادی تلفن همگانی رایگان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و آن را در جهت رفاه زلزله زدگان از نظر نیازهای ارتباطی دانست.

وی تعداد تلفن های رایگان نصب شده را ۱۳ دستگاه عنوان کرد و گفت: این تلفن ها در تلاشی شبانه روزی توسط کارکنان ما نصب شده و هم اکنون آماده بهره برداری است.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه، اماکن پر رفت و آمد و کمپ های استقرار زلزله زدگان را محل نصب این تلفن ها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این  و از اواخر آبان نیز ۱۵ دستگاه تلفن همگانی رایگان برای زلزله زدگان سرپل ذهاب در محل استقرار چادرها و اسکان موقت آنها نصب شده است و هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4155000

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