فرهنگ بسیجی داعش را شکست داد

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی به مناسبت هفته بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شجره طیبه بسیج که با فرمان رهبر کبیر انقلاب در پنجم آذر ماه ۱۳۵۸ شکل گرفت تا به امروز توانسته است دستاورد ها و خدمات ارزنده ای را برای انقلاب و ملت ایران و دیگر ملت های آزادی خواه به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: بسیج ابتدا با اهداف ایفای نقش مکمل برای نیروهای نظامی توسط رهبر کبیر انقلاب ایجاد شد اما در ادامه با نهادینه شدن فرهنگ بسیجی، نظام جمهوری اسلامی ایران توانست قوام و دوام خود را تضمین کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: فرهنگ بسیجی همان فرهنگ عاشورایی است که هرساله در ماه محرم آن را مرور می کنیم و درس هایی از جمله ایثار، شهادت، عزت، جوانمردی، استکبار ستیزی را در ذهن خود یادآوری می کنیم.

وی عنوان کرد: بسیج در تداوم انقلاب و مقاومت ۸ ساله دفاع مقدس نقش اساسی ایفا کرد و قوام و دوام انقلاب اسلامی را طی دهه های گذشته برعهده داشته و بعد از جنگ تحمیلی در عرصه های مختلف شاهد تجلی این فرهنگ بودیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: آنچه که در برابر نیروهای تکفیری ایستاد و وحدت نیروهای مردمی در عراق و سوریه را رقم زد، فرهنگ بسیجی بود.

وی اعلام کرد: این فرهنگ بسیجی بود که رزمندگان اسلام را در برابر این نیروی تا به دندان مسلح شده از سوی آمریکا و آل سعود به پیروزی رساند و موجب شکست این عامل استکباری شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: امروز فرهنگ بسیجی در برابر سیاست های استکباری کشورهای غربی به خصوص آمریکا در دنیا ایستاده است و این آزادگی بدان جهت است که مختصات فرهنگ بسیج برگرفته از قیام امام حسین (ع) است بنابراین همواره باید در زندگی ما عملیاتی و محور باشد و تنها به شعار فرهنگ بسیجی بسنده نکنیم.

وی اظهارداشت: افتخار دارم از ابتدای تشکیل بسیج به عضویت این نهاد در آمده ام و معتقدم فرهنگ بسیجی انسان را از خطر تلاطم های سیاسی حفظ می کند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: فرهنگ بسیج روح حماسه و ایثار برای رسیدن به زندگی عزتمند و پاک شدن از آلودگی های کفر، الحاد و نفاق همراه با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و ... را فرا راه تمامی انسان های آزادی خواه و عدالت طلب قرار می دهد.

وی اظهارداشت: فرهنگ بسیجی فرهنگ پایداری و مقاومت در مقابل ستم و ستمگران، فرهنگ عشق به الله و جهاد و شهادت، فرهنگ ما می توانیم و خداباوری و تکیه بر قدرت لایزال الهی و فرهنگ بندگی و مردم داری است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: امروز باید فرهنگ بسیجی را در جامعه نهادینه کنیم چراکه بسیج نشان داده است در عرصه های مختلف کلید حل مشکلات است.