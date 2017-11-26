به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: برابر اعلام چند مورد شکوائیه مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با ترفندهای مختلف موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان اسفراین قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی استان افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با توجه به اظهارات شاکیان پرونده و سرنخ‌های موجود موفق به شناسایی فرد موردنظر شدند.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های انجام‌شده مأموران موفق شدند متهم را که در سطح شهر شناسایی و دستگیر کنند.

سردار مظاهری گفت: در بازجویی اولیه از متهم مشخص شد این فرد با ترفندهایی همچون فرد خیر و ایثارگر و یکدستش معلول است با سوءاستفاده از احساسات و عواطف شهروندان اقدام به کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: تاکنون متهم به ۲۷ فقره کلاهبرداری در سطح شهرستان‌های استان و استان‌های هم‌جوار اعتراف و توسط ۲۰ نفر شاکی شناسایی و مواجهه حضوری شده‌ و این فرد بیش از یک میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان کرد: متهم همراه پرونده متشکله برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد وبه جهت اینکه احتمال می‌رود کلاهبرداری بیش از این باشد مجدداً به دستور مقام قضایی متهم در اختیار مأموران آگاهی شهرستان اسفراین قرار گرفت.

سردار مظاهری از تمامی شهروندان خواست درصورتی‌که این فرد از آن‌ها کلاهبرداری کرده جهت شناسایی و اعلام شکوائیه به پلیس آگاهی اسفراین مراجعه کنند و همچنین در صورت مشاهده چنین افرادی که می‌خواهند از مردم کلاهبرداری کنند موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.