مجلس به یک فوریت تشکیل کمیسیون تلفیق دائمی بودجه رای مثبت داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در بررسی دو فوریت طرح نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه و متمم آن، عبداللهی به عنوان نماینده مخالف و ندیمی و نادران نمایندگان موافق با طرح مذکور ابتدا فوریت این طرح به رای گذاشته شد، که نمایندگان با آن موافقت نکردند.

سپس مجلس برای یک فوریت این طرح وارد رای گیری شد و طرح مذکور با 131 رای موافق، 43 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموعه 183 رای دهنده و 209 نماینده حاضر به تصویب رسید.

طراحان این طرح اعلام کرده اند که کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات پس از تشکیل سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل می شود و در این چارچوب پس از تشکیل این کمیسیونها، ازهر کمیسیون سه نماینده به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معرفی خواهند شد .

این کمیسیون 37 عضو خواهد داشت و با تشکیل آن اختیار اختصاص اعتبارات به کمیسیونهای تخصصی واگذار خواهد شد. بدین ترتیب در بررسی لایحه بودجه کل کشور مباحث بودجه ای در صحن علنی مجلس سبکتر و بار اصلی بررسی لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی منتقل می شود.

مشروح اظهارات نمایندگان موافق و مخالف متعاقبا ارسال می گردد.