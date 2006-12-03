  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

در جلسه علنی امروز؛

مجلس به یک فوریت تشکیل کمیسیون تلفیق دائمی بودجه رای مثبت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی کمیسیون تلفیق دائمی بودجه تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در بررسی دو فوریت طرح نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه و متمم آن، عبداللهی به عنوان نماینده مخالف و ندیمی و نادران نمایندگان موافق با طرح مذکور ابتدا فوریت این طرح به رای گذاشته شد، که نمایندگان با آن موافقت نکردند.

سپس مجلس برای یک فوریت این طرح وارد رای گیری شد و طرح مذکور با 131 رای موافق، 43 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموعه 183 رای دهنده و 209 نماینده حاضر به تصویب رسید.

طراحان این طرح اعلام کرده اند که کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات پس از تشکیل سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل می شود و در این چارچوب پس از تشکیل این کمیسیونها، ازهر کمیسیون سه نماینده به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معرفی خواهند شد .

این کمیسیون 37 عضو خواهد داشت و با تشکیل آن اختیار اختصاص اعتبارات به کمیسیونهای تخصصی واگذار خواهد شد. بدین ترتیب در بررسی لایحه بودجه کل کشور مباحث بودجه ای در صحن علنی مجلس سبکتر و بار اصلی بررسی لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی منتقل می شود.

مشروح اظهارات نمایندگان موافق و مخالف متعاقبا ارسال می گردد.

کد مطلب 415503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها